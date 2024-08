Sécurité routière : African Initiative fait don de panneaux de signalisation à l’arrondissement 12 de Ouagadougou

publicite

« African Initiative », une association russo-burkinabè, a remis des panneaux de signalisation à la délégation spéciale de l’arrondissement 12 de Ouagadougou, ce samedi 31 août 2024.

Ayo Soumaila Azenwo, président de « African Initiative », a fait savoir que la remise des panneaux de signalisation ce jour répond à un besoin qu’a exprimé la délégation spéciale de l’arrondissement 12 de Ouagadougou.

Il a en effet fait comprendre que ce besoin exprimé est dû aux accidents enregistrés à répétition dans la commune. « Au total une centaine de panneaux vont être livrés étape par étape. Pour cette première vague, nous avons livré 20 panneaux. Nous pensons pouvoir livrer la centaine en 3 étapes », a indiqué Ayo Soumaila Azenwo.

Avec l’implantation des panneaux, il dit espérer une diminution des cas d’accidents dans l’arrondissement, laissant entendre le travail d’accompagnement qui sera fait par les autorités de l’arrondissement.

Kayaba Esaïe Ouédraogo, 1er Vice-président de la délégation spéciale de l’arrondissement 12, dit constater au travers de ces accidents beaucoup d’incivisme et aussi un manque de panneaux de signalisation à certains endroits de l’arrondissement.

Ces panneaux de signalisation, a-t-il dit, devrait permettre de réguler la circulation ou permettre de procéder à des sensibilisations et même la répression. « Ces panneaux sont les bienvenus et le besoin était pressant », a-t-il poursuivi, exprimant sa satisfaction.

« Un sentiment de satisfaction et de reconnaissance. J’aimerais féliciter l’association à juste titre et leur dire que ce qu’ils font, c’est œuvre utile et nous en sommes fiers », a en somme déclaré M. Kayaba Esaïe Ouédraogo.

Saïd Nana, riverain, a dit toute sa joie ; parce que les panneaux vont énormément aider. « Nous ne pouvons pas faire 3 jours sans voir un accident ici. Des fois, ce n’est pas grave. Par contre, il y a de ces accidents qui nécessitent notre intervention et même des Sapeurs-pompiers », a-t-il confié.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

