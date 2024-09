Magie ou pas magie, l’acrobate Assami Yanogo fascine avec l’art de rouler les assiettes

publicite

Assami Yanogo dit « Acrobate du Faso » est un jeune artiste acrobate burkinabè qui pratique un art particulier. Il roule des assiettes accompagner de mouvements acrobatiques dans une chorégraphie hallucinante. Solliciter dans des cérémonies populaires dans les quartiers, son talent fait de lui une star qui suscite beaucoup de curiosité. Ce jeune originaire du Kouritenga a abandonné l’école en classe de CE1 pour se consacrer à sa passion d’acrobate. Et depuis lors, il roule les assiettes avec dextérité et esthétique. Son art n’a rien de magie. Lumière sur un jeune talent !

Burkina 24 : Quand avez-vous commencé à pratiquer l’acrobatie ?

Assami Yanogo dit Acrobate du Faso : J’ai commencé après avoir laissé l’école en classe de CE1. Quand j’avais laissé l’école pour commencer la mécanique, je dansais souvent dans les baptêmes, les mariages et les gens appréciaient. Mais en son temps, je le faisais juste pour le plaisir et non pas pour de l’argent. C’est là, la source de mon inspiration.

Burkina 24 : Est-ce que vos parents avaient accepté ce choix ?

Assami Yanogo dit Acrobate du Faso : Mes parents n’étaient pas d’accord avec ça. Mais aujourd’hui ils me soutiennent. Quand je commençais, c’était vraiment compliqué. J’ai beaucoup réfléchi pour avoir des idées de création et je n’avais pas d’argent pour commencer. Ma maman avait vendu ses arachides pour garder son argent, et c’est cet argent que j’ai pris pour acheter les matériels afin de pouvoir commencer.

Aujourd’hui c’est son argent d’arachide qui m’a permis d’être devant actuellement. À un moment donné, j’ai réalisé que si je laisse tomber le travail, c’est comme si j’avais jeté l’argent de ma vieille. Aujourd’hui, elle est très fière de moi, car je lui ai acheté une moto scooter et 5 à 6 sacs d’arachide comme une récompense, tout ça, grâce au travail que je fais.

J’envisage faire plus pour elle, mais pour l’instant, ça ne marche pas trop. Donc je veux que toute personne, quelle que soit la situation, qu’elle se concentre sur son travail parce que si tu restes concentré au-delà des obstacles, ton travail sera bénéfique.

Burkina 24 : Comment avez-vous fait pour constituer votre matériel que vous utilisez ?

Assami Yanogo dit Acrobate du Faso : Comme au début je n’avais pas d’argent, souvent la vieille me donne 500 francs et moi aussi je grouille de ma manière pour compléter pour pouvoir acheter mes assiettes. Ça veut dire que les assiettes que j’ai, je les ai achetées sur le marché et je les utilise pour confectionner des objets qui attirent l’attention du public.

Donc il ne faudrait jamais dire que mon travail est compliqué et laisser tomber. Travaille seulement, car c’est Dieu qui connait ce qui sera bénéfique. Moi personnellement je travaille à ce que tout le monde s’intéresse à ça. Au cas où je ne serais plus là, que d’autres personnes puissent continuer le travail pour survivre.

Burkina 24 : Est-ce que vous exercez autre travail en dehors des acrobaties ?

Assami Yanogo dit Acrobate du Faso : Personnellement, je n’ai pas autre travail mais j’ai réussi à ouvrir d’autres coins et des gens y travaillent. J’ai un garage mécanique, mais c’est d’autres personnes qui travaillent là-bas. C’est grâce à ce travail. Je veux aussi créer d’autres coins encore pour permettre à d’autres personnes de travailler. Pour ça je suis en préparation.

Burkina 24 : Avez-vous déjà eu à faire des voyages grâce à ce travail ?

Assami Yanogo dit Acrobate du Faso : Oui, presque dans toutes les villes du Burkina Faso. J’ai également été en Côte d’Ivoire lors de l’événement “L’AFRIQUE A UN INCROYABLE TALENT” malheureusement, ils m’ont associé avec un autre musicien et aussi au Ghana.

Mais le plus gros problème est qu’il n’y a personne pour me soutenir ; raison pour laquelle l’évolution est lente. Nous étions deux mais le deuxième est allé à l’aventure. De mon côté, je fais l’effort pour l’évolution de mon talent.

Burkina 24 : Quel est le cachet de l’acrobate du Faso pour une prestation ?

Assami Yanogo dit Acrobate du Faso : Il faut dire que, c’est le respect qui est le cachet. Sinon l’artiste n’a pas de cachet spécifique. Il faut aussi savoir que même si l’artiste décide de venir même si c’est 10F il vient. C’est à toi et l’artiste de trouver un terrain d’entente. Pour moi, le premier prix d’un artiste, c’est le respect.

Burkina 24: De la magie ou du savoir-faire?

Assami Yanogo dit Acrobate du Faso : Non, il n’y a pas de magie. C’est une histoire d’apprentissage et de volonté. Même si une autre personne veut, je peux lui apprendre. En vérité, il n’y a pas de magie, c’est juste une connaissance. L’accoutrement, c’est moi-même qui fais ma création.

Burkina 24 : Combien de temps peux-tu prendre pour préparer tes prestations ?

Assami Yanogo dit Acrobate du Faso : Souvent, je peux prendre une à deux semaines pour faire quelque chose de nouveau qui va plaire aux gens. Et chaque création est sensée, ce n’est pas fait au hasard.

Burkina 24 : Quels sont vos projets dans l’avenir ?

Assami Yanogo dit Acrobate du Faso : Nous ne sommes pas nombreux. Nous sommes 4 ou 5 au Burkina, mais c’est moi qui représente le reste. Donc, je me prépare pour ouvrir un centre de formation. Mais je n’ai pas les moyens donc si je peux avoir des gens pour me financer ça me fera plaisir.

Je veux que tous les Burkinabè s’associent pour avoir une idée car les associations aboutissent à des bons résultats. A cause de l’insécurité, le déplacement est souvent compliqué, mais j’encourage les dirigeants, je les félicite et que Dieu soit avec eux.

Propos recueillis par Akim KY

Burkina 24

