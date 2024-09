Éliminatoires CAN 2025 : Les Étalons ont débuté les ajustements avant le rendez-vous face au Sénégal

publicite

Les Étalons du Burkina Faso ont effectué leur première séance d’entrainement le lundi 02 septembre 2024 au Stade Salif KEITA Domingo de Kati. A l’issue de cette première séance, le sélectionneur national Brama Traoré a dû faire sans certains joueurs notamment Edmond Tapsoba, Franck Lassina Traoré, etc.

Cette première séance a constitué en un décrassage pour l’effectif déjà présent à Bamako, en attendant que le groupe soit au complet, a confié le sélectionneur national Brama TRAORÉ. Il s’est agi ici de faire récupérer les uns et les autres après le voyage.

« Nous avons eu ce matin une séance de récupération pour alléger les charges du voyage. Ce soir nous avons un peu augmenté l’intensité pour leur permettre tout de suite de se retrouver pour pouvoir être prêt demain matin. Il n’y a rien de difficile dans ça, ce sont des joueurs professionnels adaptés à la tâche», a déclaré Brama Traoré.

Selon le coach, le groupe se prépare très sérieusement parce que ce match est très important pour les Burkinabè et aussi un match décisif. « Le Burkina Faso doit obligatoirement faire un résultat et nous en sommes conscients. Vous aussi, nous pensons que vous allez travailler à ce que les joueurs soient en confiance car l’environnement compte beaucoup et nous vous demandons à nous aider à préparer ce match décisif », a ajouté le chercheur.

Du côté de ses Poulains, l’ambiance va bon train. Ousmane Camara pour sa première sélection dit être conscient des enjeux. Pour sa première sélection, c’est une joie qui l’anime. « Le premier jour on m’a convoqué je n’arrivais pas à dormir. On sait que c’est une grande équipe mais on va aller et gagner», a-t-il dit avant de laisser Mohammed Konaté insister sur la nécessité d’aller chercher ces trois points.

Ce regroupement se tient dans le cadre des préparatifs des 1re et 2e journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations CAN Maroc 2025. Les Étalons affronteront respectivement le Sénégal et le Malawi, les 6 et 10 septembre 2024. Sur les 25 joueurs convoqués par le sélectionneur Brama TRAORÉ, 11 joueurs ont pris part à la séance du jour.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

