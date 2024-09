1ère édition de la semaine de l’écolier : Un moment fascinant et agréable pour les enfants

publicite

0 Partages Partager Twitter

Sur une bonne ambiance, la première édition de la semaine de l’écolier a refermé ses portes ce vendredi 6 septembre 2024 à Ouagadougou. Ce fut une semaine intense en apprentissage pour les enfants qui en ressortent satisfaits.

La suite après cette publicité

Durant une semaine, cinquante-huit enfants de différentes tranches d’âge se sont retrouvés à la médiathèque municipale pour vivre pleinement la première édition de la semaine de l’écolier. Au cours de cette semaine, les enfants ont été enseignés sur des notions en informatique, en civisme, en théâtre, en lecture…

Pour le premier vice-président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, Assimi Tiendrébéogo, la tenue de cet événement, témoigne de l’engagement des plus hautes autorités du pays, à renforcer l’éducation et à valoriser les jeunes générations, qui constituent indubitablement l’avenir du pays.

« Je suis fier de constater que cette première édition a été un succès. Elle a permis de rassembler des écoliers, des enseignants et divers acteurs autour d’activités enrichissantes, visant à promouvoir l’apprentissage, la créativité, et l’accès à l’information. Ce projet s’inscrit dans une vision durable, car l’éducation ne se limite pas à l’apprentissage académique. Elle englobe également la formation des jeunes générations à devenir des citoyens responsables, solidaires, et engagés pour le bien-être collectif », a souligné Assimi Tiendrébéogo.

Au regard de la réussite et de l’engouement autour de cette édition test, le premier vice-président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou a révélé que cette initiative ne s’en arrêtera pas là.

« Aujourd’hui, la Commune de Ouagadougou prend l’engagement ferme de pérenniser cette initiative dans les années à venir. Cette Semaine de l’Écolier sera un rendez-vous régulier, avec une grande ouverture à l’ensemble des enfants de la ville. Nous ambitionnons de développer davantage le programme, en l’enrichissant d’activités éducatives et ludiques, afin d’occuper sainement nos écoliers et de renforcer leur amour pour le savoir », a-t-il fait savoir avec joie.

Irene Da Dabiré, directrice générale des services administratifs de la commune de Ouagadougou a tenu à souligner que ce cadre fut enchanteur aussi bien pour les enfants que pour les encadreurs. Chacun y a trouvé son compte pour le grand bonheur général, surtout pour les enfants.

« Ces activités se sont déroulées dans une très bonne ambiance. Tous les enfants ont fait preuve d’attention, de sagesse et d’assiduité dans l’apprentissage des modules enseignés par les animatrices et les encadreurs. En conséquence, ils ont tous été jugé aptes à recevoir leur attestation de participation », a fait savoir Irene Da Dabiré, directrice générale des services administratifs de la commune de Ouagadougou.

En plus des leçons acquises, un concours de lecture a été organisé durant la semaine. Dix des cinquante-huit enfants ont reçu des prix d’encouragements comme des livres, des cahiers des dictionnaires … Pour finir en beauté, les enfants ont fait montre de leur talent à travers une pièce théâtrale bien représentée.

Flora KARAMBIRI et Saïbata GUIRO (Stagiaire)

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite