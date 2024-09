La musique comme remède pour apporter un réconfort aux populations : L’artiste musicien SANA BOB présente son projet à la Ministre Nandy SOME/DIALLO

publicite

La Ministre de l’Action Humanitaire et de la Solidarité Nationale, Nandy SOME/DIALLO, a reçu le lundi 09 septembre 2024, en audience, l’artiste musicien Salif SANA, alias SANA BOB, accompagné de son équipe de management.

L’artiste est venu présenter à la ministre son projet intitulé ‘’Rayanbyé’’ en langue mooré, qui signifie « ne pleure pas ». Ce titre, qui inspire, vise à booster le moral des veuves, des orphelins, en somme toutes les personnes affectées par la crise sécuritaire.

Cette belle mélodie enrichie des instruments du terroir est, pour son créateur, une contribution à dissiper les préjugés et les mauvaises perceptions. Poursuivant ses objectifs, SANA BOB a laissé entendre que « la musique guérit les cœurs, et son message éduque. C’est pourquoi je veux magnifier le courage des braves hommes, femmes et enfants ».

Il a profité de l’occasion pour demander l’accompagnement du ministère en charge de l’Action Humanitaire afin de faciliter la diffusion de ce message auprès des différentes cibles. Une initiative bien appréciée par la ministre Nandy SOME/DIALLO. Elle a indiqué que la crise que connaît le Burkina Faso exige que chaque citoyen joue sa partition ; et pour cela, la musique ne doit pas être en reste.

« À travers la musique, de nombreuses populations seront touchées », a poursuivi la ministre. Elle a ajouté que le concept « Gandaogo biiga » contribuera sans doute à lutter contre la stigmatisation et la marginalisation, tout en favorisant le changement de comportement. « Vous avez tous nos encouragements et félicitations», a conclu la cheffe du département en charge de la Solidarité Nationale.

Source : DCRP/MAHSN

