Attaque de Barsalogho : « Pourquoi les consignes n’ont-elles pas été respectées ? » (Premier ministre)

De retour de la Chine où il a pris part à la 9e édition du forum sino-africain, le Premier ministre burkinabè Me Apollinaire Kyelem de Tambela, a présidé la traditionnelle cérémonie de montée des couleurs, ce mercredi 11 septembre 2024, à Ouagadougou.

«Dans les pays dits du tiers-monde, dès qu’un seul cheveu d’un valet local de l’impérialisme est touché, l’Occident avec tout son armada vous tombe dessus. En revanche, un dirigeant qui lèche bien les bottes des Occidentaux peut tuer et massacrer comme il veut avec même les encouragements de l’Occident. L’exemple du Chili en témoigne, de même que le cas des pays africains », a d’entame lancé, Me Apollinaire Kyelem de Tambela.

Selon lui, les capitalistes impérialistes sont très rusés et savent user de tout pour parvenir à leur fin. « Il y a aussi que les gens ne sont pas ce qu’ils prétendent être. Qui l’eut cru que des syndicats censés lutter pour le mieux-être des travailleurs et de leur pays s’acoquineraient avec des capitalistes américains pour détruire leur pays. On retiendra aussi que l’appât du gain et des ambitions débridées peuvent transformer l’Homme en loup pour ces semblables », a relevé le chef de l’Exécutif burkinabè.

Et de poursuivre que : «il nous faut donc beaucoup de discernement dans le comportement et dans le jugement pour ne pas nous laisser embarquer dans des aventures sans issue par des Hommes sans foi ni loi qui portent des vêtements d’emprunt pour mieux tromper leurs victimes. Nous sommes tous témoins du drame qui a eu lieu à Barsalogho le 24 août 2024. Cela n’a pu être possible que parce que nous avons été dupés ».

Pour Me Kyelem, le chef de l’État a donné les instructions nécessaires pour la protection de la population dans le cadre de la mobilisation collective. « Pourquoi les consignes n’ont-elles pas été respectées ? Regardons chaque fois autour de nous avec discernement en nous posant les bonnes questions : sommes-nous certains d’avoir la bonne compréhension de chaque situation ? Sommes-nous certains de n’être pas des victimes de manipulateurs pour lesquels nous ne sommes que des moyens pour atteindre leur objectif ? », a-t-il interpellé.

Il a terminé son propos en appelant les Burkinabè à une prise de conscience des réalités du moment pour ne pas être surpris par l’histoire.

Willy SAGBE et Soumaïla MALO

Burkina 24

