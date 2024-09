Fonds de soutien patriotique : Les artisans répondent à l’appel du chef de l’État

publicite

La chambre des métiers de l’artisanat du Burkina Faso a remis le mardi 10 septembre 2024 à Ouagadougou, un chèque d’une valeur de 5 millions de F CFA et des vivres comme contribution au fonds de soutien patriotique. Ces dons ont été respectivement reçus par le ministère en charge des finances et le ministère en charge de l’action humanitaire.

Un chèque d’une valeur de 5 000 000 F de FCFA, des vivres d’une valeur d’environ 6 000 000 FCFA et des vêtements d’une valeur de 4 000 000 FCFA, c’est la contribution de l’ensemble des artisans du Burkina Faso au profit du fonds de soutien patriotique et pour les personnes déplacées internes. L’objectif de ce geste est de soulager les souffrances et la situation difficile que vivent certaines personnes et par la même occasion apporter du réconfort aux forces combattantes.

Pour la présidente nationale de la chambre des métiers de l’artisanat du Burkina Faso (CMA-BF), Germaine Compaoré, ce don représente une réponse à l’appel du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré afin de redonner de l’espoir à un groupe de personnes éprouvées par les actes terroristes.

« Le secteur de l’artisanat n’est pas resté en marge à l’appel du chef de l’Etat disant que c’est main dans la main que nous pouvons nous en sortir de cette situation. C’est force de cela que les artisans du Burkina Faso ont eu l’initiative que chacun a la capacité de pouvoir donner quelque chose. Donc c’est en ce sens que nous avons eu une somme de cinq millions qui est la cotisation de l’ensemble des artisans des 13 régions.

Egalement, nous avons eu des vivres, ce ne sont pas les moindres, ce sont les vivres faits par nos artisans. C’est la transformation locale, la transformation endogène de chaque structure, filière manioc, filière céréale, filière textile et habillement. Toutes les structures ont apporté des présents en nature afin que nous puissions aider tous ceux-là qui sont dans le besoin actuellement », a-t-elle expliqué.

Elle a également laissé entendre que cette contribution, première du genre pour les acteurs de l’artisanat est le signe de leur attachement à la mère patrie. Elle a aussi appelé les artisans à toujours se mobiliser dans cette dynamique pour accompagner le chef de l’Etat et le gouvernement dans la lutte contre le terrorisme en participant activement aux nombreux efforts de la reconquête du territoire burkinabè.

Selon le ministre de l’industrie, du commerce et de l’artisanat représenté par son secrétaire général Oumarou Barro, la mobilisation des artisans autour de l’appel du Chef de l’Etat pour un Burkina uni démontre que les burkinabè ont entendu le message qui est de travailler pour mettre en avant l’intérêt général du pays au centre de toutes les préoccupations.

Ainsi, il a salué leur générosité et leur abnégation à apporter une part contributive au développement économique et social du Burkina Faso. «C’est le lieu pour moi de remercier tout le monde de l’artisanat, la chambre des métiers de l’artisanat pour les efforts fournis afin qu’on soit là pour réceptionner ce don. Cela témoigne que l’appel lancé par le chef de l’Etat a été entendu», s’est-il réjoui.

Le secrétaire général du ministère de l’industrie, du commerce et de l’artisanat a par ailleurs invité les autres structures et tous les burkinabè à emboîter le pas pour accompagner le gouvernement dans la lutte contre le terrorisme.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

