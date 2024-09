Coopération sino-burkinabè : Des jeunes outillés sur plusieurs thématiques en Chine

publicite

0 Partages Partager Twitter

Du 27 août 2024 au 10 septembre 2024, des jeunes « élites et leaders » burkinabè, dont 7 représentants de Boost Faso, ont bénéficié d’une série de formations dans divers domaines en République Populaire de Chine. L’objectif est de s’inspirer du modèle de développement et l’expérience chinoise.

La suite après cette publicité

Dans le cadre du forum de la coopération 2024, l’académie nationale chinoise en coopération avec l’Ambassade de Chine au Burkina Faso a permis à une dizaine de jeunes burkinabè de prendre part à un séminaire de formation sur la période du 27 aout au 10 septembre 2024.

Des jeunes principalement engagés dans le milieu associatif ont représenté le pays des Hommes intègres à ce sommet. Parmi la délégation de retour le mardi 10 septembre 2024, 7 membres de l’association Boost Faso dont son président Oumar Dicko. La délégation burkinabè forte de 23 membres ressort satisfaite de ce séminaire avec des connaissances dans des domaines variés.

« Ce séminaire destiné aux jeunes leaders futurs dirigeants du Burkina Faso a consisté à un renforcement de compétences dans une prestigieuse académique chinoise notamment d’où est issue le président XI JINPING. Concernant les connaissances acquises, on a beaucoup appris, on a eu beaucoup de compétences en termes de gouvernance, sur le développement, sur l’écologie ainsi que sur d’autres thématiques afin de nous outiller pour pouvoir être des acteurs de développement pour notre pays », a confié Oumar Dicko, président de Boost Faso, à sa descente d’avion.

De retour donc, ces participants entendent déployer la méthode et l’expérience chinoises au Burkina Faso. Dans ce sens, projets sont déjà en maturation, selon Oumar Dicko. « Au sortir de ce voyage nous avons eu beaucoup de compétences, beaucoup d’acquis, beaucoup d’idées que nous sommes venus pour adapter à notre pays afin de pouvoir relever les défis tels que la sécurité, le développement. On a déjà des projets en vue qui sont prêts et on espère qu’avec la collaboration de l’ambassade de Chine et des autres partenaires nous pourrons réaliser ces projets », a-t-il déclaré.

Irène P. Compaoré, chargée des relations internationales et partenariats de l’AJPD-BF, et six de ces camarades étaient de la délégation venue de chine. De ces dires, l’AJPD-BF, engagée dans le milieu de l’humanitaire, de la bonne gouvernance, le renforcement de capacité bénéficiera de l’expertise apporté de la Chine.

« J’apporte beaucoup d’expériences, sur le plan de l’écologie, de la sécurité, de la bonne gouvernance surtout. Avec les acquis que nous avons eu en Chine, on va perfectionner ce qu’on faisait déjà et ajouter à ça la méthode chinoise », a-t-elle laissé entendre.

Le Burkina Faso et la République Populaire de Chine entretiennent des relations dans de nombreux domaines de développement. La participation des jeunes burkinabè à ce séminaire « témoigne l’engagement de l’Ambassade de Chine aux cotés de la jeunesse burkinabè ».

Akim KY et Soumaïla MALO (Stagiaire)

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite