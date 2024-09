Enseignement technique et supérieur : L’IST déploie ses ailes à Bobo-Dioulasso

L’Institut Supérieur de Technologies (IST) a procédé le samedi 14 septembre 2024 à l’inauguration de deux nouveaux campus à Bobo-Dioulasso. La cérémonie s’est tenue dans les locaux de l’IST-Bobo à Sarfalao.

L’Institut Supérieur de Technologies (IST) se déporte dans la ville de Bobo-Dioulasso avec l’ouverture de deux campus IST-Bobo et UBS-Bobo respectivement dédiés aux sciences et technologies, et aux sciences de gestion.

Le ministre en charge de l’environnement, Roger Baro, présent à la cérémonie, a souligné l’importance de telles initiatives. « Le gouvernement attache du prix à l’enseignement technique et à la formation professionnelle.

Il voudrait que ce domaine soit une priorité. Donc, il était de bon ton que nous venions soutenir les promoteurs des campus IST et UBS, qui ont commencé il y a 25 ans. Après 25 ans, il était bon de bien se décentraliser et de venir dans la capitale économique où il y a beaucoup d’unités industrielles », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que ces unités industrielles ont besoin de beaucoup d’ingénieurs et de techniciens pour conduire à terme les projets. Egalement, il a insisté sur la nécessité d’adapter les formations aux défis contemporains, notamment ceux liés à l’environnement et au développement durable.

Pour le Président directeur général du Groupe Umanis (IST et UBS), Pr Issa Compaoré, ces deux campus ont été ouverts avec beaucoup de fierté. « Nous avons créé l’IST en 2000. Au cours de ce quart de siècle, nous avons développé une compétence avérée, un savoir-faire, une expertise inégalée. Ce qui fait que cet institut a été classé meilleur établissement privé d’enseignement supérieur au Burkina Faso. Depuis mars, nous comptons plus de 6000 étudiants », a-t-il indiqué.

Il a précisé que l’IST a mis en place des infrastructures modernes et des technologies de pointe pour garantir une formation de qualité à ses étudiants. L’institut se donne pour objectif de former des cadres compétents, capables de répondre aux exigences du marché du travail au Burkina Faso et à l’international. « Nous sommes convaincus que cette initiative contribuera à dynamiser l’offre éducative de la région et à renforcer l’employabilité de nos diplômés », a relevé Pr Issa Compaoré.

Jean François Kambou, parrain de la cérémonie et Directeur général de Sunu Assurances Vie Burkina Faso, a salué l’initiative. «J’affirme que la formation à l’IST est de très bonne qualité. Beaucoup de produits de cet institut sont au niveau de nombreuses entreprises et ces entreprises peuvent témoigner.

A travers les présentations et les visites des locaux, tout le monde a pu constater que c’est du concret. Lorsqu’on forme des techniciens qui, depuis l’école, touchent du bois et pratiquent, ce sont des produits directement employables. Les étudiants qui sont très bien formés, lorsqu’on veut les employer, on n’a pas besoin de les confronter à un essai de trois mois », a-t-il confié.

Monsieur Kambou a également encouragé les jeunes à saisir cette opportunité pour se former et acquérir les compétences nécessaires pour réussir dans un monde professionnel en constante évolution.

En rappel, l’IST forme dans plus de 30 filières, parmi lesquelles l’Analyse Biomédicale, l’Industrie Agroalimentaire, les Bâtiments et Travaux Publics, la Maintenance Industrielle, l’Electrotechnique, la Gestion des ressources humaines, et bien d’autres.

Léandre Sosthène SOMBIE

Pour Burkina 24

