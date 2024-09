Valorisation de la femme ronde : Amazo Confection habille spécifiquement les « Apoutchou » à Ouagadougou

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le bon choix du style vestimentaire et des accessoires de beauté est la définition parfaite de l’élégance féminine. Mais quand il s’agit d’adapter son style à sa morphologie, le choix des tenues devient alors un casse-tête pour certaines femmes. C’est le cas des femmes rondes ou de forte corpulence appelées souvent « Apoutchou ». Consciente que la plupart des boutiques d’habillement de femmes au Burkina Faso ne proposent pas des tenues de grandes tailles, Djamilatou Amandine Zongo décide de valoriser la femme ronde. De cet idéal, est née sa boutique dénommée «Amazo confection», un concentré de ses noms, spécialisée dans la confection et la vente de tenue uniquement en grandes tailles. Découvrons là dans les lignes qui suivent.

La suite après cette publicité

Des robes, des ensembles pantalons, des ensembles jupes, des soutien-gorge et des chaussures, tous sur des grandes tailles, soigneusement accrochés et disposés nous frappent à l’œil dès notre arrivée.

Bienvenue à « Amazo confection » ! Ici, l’élégance et le bien-être des femmes rondes sont mis en avant. Bien plus qu’une boutique d’habillement, c’est aussi un lieu où les besoins de la femme ronde en matière de style vestimentaire sont pris en compte.

Situé dans le quartier Cissin à Ouagadougou, ce magasin d’habillement féminin est le fruit d’un rêve que la jeune diplômée en santé, Djamilatou Amandine Zongo, nourrissait depuis l’âge de 18 ans. C’est ainsi qu’elle se lance plus tard, en collaboration avec des couturiers, pour réaliser son rêve, celui de valoriser la femme ronde à travers les vêtements. Après confection, les tenues de tailles 48 à 60, c’est-à-dire de 2XL à 6XL sont exposées dans la boutique Amazo confection.

« De base, moi-même je suis une femme en forme. Quand tu pars dans les autres boutiques, pour avoir une tenue allant de 2XL à 5XL c’était compliqué. Tu vas tourner en vain sans avoir ce que tu recherches. C’est là je me suis dit, mais pourquoi ne pas mettre une boutique en place afin de valoriser ces femmes. Les femmes, elles sont là, elles veulent s’habiller mais ne savent pas où avoir les tenues, donc j’ai eu l’idée de chercher des tissus et de les confectionner uniquement en grandes tailles », justifie-t-elle.

Dame Zongo nous révèle qu’elle débute l’aventure en 2021 avec une boutique virtuelle et des ventes en ligne avant d’arriver à se poser avec une boutique physique en novembre 2023. Un vrai parcours du combattant commence. Avec deux employés et plusieurs collaborateurs à son compte, Amazo confection met tout en œuvre pour répondre aux besoins de sa cible.

«J’ai des couturiers avec qui je collabore. D’abord je me promène dans les magasins, à Ouagadougou, à Bobo et même en dehors du pays, pour payer de beaux tissus. A mon retour, je propose mes modèles aux couturiers et ils créent.

Lorsque je récupère la commande, j’expose à la boutique et je filme pour mettre sur les réseaux sociaux. Si une personne est intéressée, elle peut passer la commande. Si la taille demandée est indisponible, je lance une nouvelle commande pour elle. Mais il y a des gens qui m’amènent leurs tissus et je confectionne pour elles », confie Amandine.

Les prix des tenues à Amazo confection vont de 10.000 francs à 25.000 francs en fonction du modèle et de la qualité du tissu. Pour Amandine, les femmes rondes doivent être exigeantes dans le choix de leurs tenues vestimentaires.

« J’utilise des tissus de très bonne qualité. Quand tu es une femme en forme, tu dois t’habiller avec des tenues de qualité. Avec notre forme, on est déjà en excès, donc si tu vas t’habiller avec des tissus moins chers, ça ne colle pas », notifie-t-elle avec une mine sérieuse.

La qualité, la créativité et l’élégance font la différence à Amazo confection

Pour la confection des tenues, Djamilatou Amandine Zongo associe qualité, créativité et élégance pour prouver à la femme ronde, autrefois complexée par ses formes, qu’elle peut être coquette dans n’importe quelle tenue. Ce qui lui vaut quotidiennement les appréciations et encouragements de ces femmes qui voient en elle une héroïne pour la cause de la femme ronde.

« Les clientes apprécient. Quand elles viennent, la première des choses, elles me disent : Ah, je ne savais pas qu’il y avait une boutique uniquement grande taille à Ouaga, franchement tu nous sauves ». Surtout les mamans de 40 ans en allant, elles veulent s’habiller, elles sont toujours dans des tenues qui les vieillissent.

Pourtant avec des tissus fleuris et tout, ça donne la joie de vivre. Quand elles s’habillent tu vois qu’elles renaissent. Elles sont contentes, elles me disent « félicitations, on aime tout ce que tu fais, courage…», nous explique Djamilatou Amandine avec un large sourire de satisfaction.

Fadilatou Sawadogo est une cliente conquise qui fait totalement confiance à Amazo Confection pour les créations qui correspondent parfaitement à ses exigences. « J’ai connu Amazo confection grâce à un jeu sur Facebook où j’ai été la gagnante et elle m’a contactée pour passer récupérer mon cadeau. Je trouve son initiative très bonne.

Déjà c’est compliqué d’avoir des habits grandes tailles et avec elle c’est très facile. Elle te crée tout et prend le temps de te satisfaire. Elle n’est jamais fatiguée de te donner le prix d’un article même si tu demandes et tu ne payes pas. Elle est toujours accueillante et souriante. Je suis satisfaite à 100% et j’ajoute qu’elle est moins chère. Elle en a pour tous les budgets », témoigne cette fidèle cliente de Amazo Confection.

Au-delà sa cible principale, Lady Amandine Zongo avoue que les tenues de Amazo confection séduisent de plus en plus les internautes qui réclament des tenues de tailles moyennes. « Dernièrement, il y a deux filles élancées qui sont venues, en voulant des tenues. Elles étaient déçues lorsque je leur ai dit que ce sont uniquement des tenues en grandes tailles.

En plus de cela, il y a des personnes qui m’écrivent pour m’inciter à produire les vêtements dans toutes les tailles. Moi mon objectif premier, c’est de satisfaire les femmes rondes. Mais à l’avenir je verrai si je peux combiner les deux », nous lance sereinement Amandine Zongo.

Comme toute entreprise, les difficultés ne manquent pas. Dans son jeune parcours entrepreneurial, Djamilatou Amandine dévoile que quelques détails font obstructions au développement parfait de sa boite. Mais, comme une lionne, elle est bien décidée à se battre afin que rien ne puisse nuire à sa ferme volonté de devenir une figure incontournable en matière d’habillement au Burkina Faso.

Le but ultime : devenir une grande filiale…

Djamilatou Amandine Zongo souhaite, dans un avenir proche, avoir ses propres machines à coudre avec des couturiers professionnels qui travailleront à temps plein, que pour Amazo confection.

« Mes projets futurs c’est d’avoir mes propres couturiers dans ma boutique avec beaucoup de machines pour confectionner et vendre. Je compte vendre au-delà du Burkina Faso. Les femmes rondes qui sont hors de la zone du Burkina Faso sont aussi mes cibles. Ce sont elles que je compte atteindre prochainement », affirme Amandine.

Être ronde ne doit pas être un motif de complexe, selon la propriétaire de Amazo Confection. C’est pour cela, qu’elle mène ce combat de revalorisation de la femme dite ‘’Apoutchou’’ aujourd’hui à travers le style vestimentaire. Selon elle, pour briser les stéréotypes, le déclic doit venir de soi-même.

« A toutes les femmes qui sont en forme, juste vous dire que tant que tu ne t’aimes pas toi-même, les autres ne pourront pas t’aimer. Et si tu ne t’aimes pas, tu ne peux pas te mettre en valeur. C’est en te mettant en valeur, en te rendant belle que tu vas attirer les bonnes personnes vers toi.

Tu vas attirer les ondes positives. C’est Dieu qui t’a donné cette forme et c’est à toi de la valoriser. Donc mes chères dames, habillez-vous bien, soyez chics, rendez-vous belles, propres et vous verrez que les gens vont venir vers vous. Ne soyez pas complexées », conclut Djamilatou Amandine Zongo.

Saïbata GUIRO

Pour Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite