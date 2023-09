L’Institut Supérieur de Technologies (IST) célèbre son rang de « Meilleure École Supérieure Privée du Burkina Faso »

publicite

L’Institut Supérieur de Technologies (IST) a célébré sa 13e « Soirée de l’excellence », ce vendredi 1er septembre 2023, à travers une cérémonie de récompense des meilleurs acteurs de sa vie universitaire. La consécration de l’IST en tant que « Meilleure École Supérieure Privée du Burkina Faso » de l’année académique 2022-2023 par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la recherche Scientifique et de l’Innovation, a conféré un double caractère festif à cette soirée.

L’année académique 2022-2023 a refermé ses portes sur une note de satisfaction pour l’Institut Supérieur de Technologies (IST) classé « Meilleure École Supérieure Privée du Burkina Faso » de l’année académique 2022-2023 par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la recherche Scientifique et de l’Innovation. La 13 édition de la Soirée de l’excellence avait pour objectif de célébrer cette performance académique et administrative de l’IST et récompenser les acteurs de cette performance.

Au cours de la soirée, des prix et reconnaissances ont été décernés aux acteurs qui ont fait preuve d’excellence au cours de l’année académique 2022-2023. Les majors de cycle licence et master, le meilleur ambassadeur, le meilleur lycée partenaire, le meilleur travailleur de l’année parmi le personnel, ont été entre autres récompensés.

Avec la note de 18.6/20, ce premier rang constitue la reconnaissance des qualités techniques académiques et managériales de l’IST. Chose qui réconforte le professeur Amédée Badini, Directeur académique qui invite ses collaborateurs à toujours mieux faire. « Il est plus difficile de demeurer aux faits de la gloire, en occupant la 1ère place que d’y accéder. L’IST en est conscient et voudrait travailler encore plus pour être toujours 1er dans le classement du MESRI », a-t-il exprimé.

L’IST se donne les moyens alors en développant des instances comme la soirée de l’excellence pour galvaniser ses étudiants et l’ensemble de son personnel à faire preuve de rigueur et de dévouement dans le travail. Car, le travail ne fait que commencer pour Issa Compaoré, le fondateur de l’IST.

« C’est une compétition qui est lancée pour pouvoir maintenir la qualité au sommet. Pour être utile à notre pays il nous revient de développer des innovations, former des étudiants compétents capables de se trouver du travail ou de créer leur propre entreprise », confie-t-il.

Le Privé est un partenaire crucial dans la satisfaction des besoins de formation de la jeunesse burkinabè pour le Ministre de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement, Roger Baro, parrain de la soirée de l’excellence 2023 de l’IST, qui les encourage à développer des offres de formation basées sur des valeurs endogènes pour relever les défis du moment.

Tout comme Sawadogo Ernest, major du cycle Master avec une moyenne de 17, 45/20, les récipiendaires sont satisfaits de voir leur travail honorer et s’engagent à relever les défis dans la persévérance.

C’est un crédo pour l’IST, « Institut créateur de compétences directement employables » de veiller à la qualité des formations beaucoup basées sur la pratique à travers des dispositifs et des programmes qui permettent de faire le lien entre le milieu professionnel, assurer les stages, encourager l’innovation et la création d’entreprises.

Avec trente-deux (32) diplômes reconnus par le CAMES, l’IST s’illustre avec beaucoup de reconnaissances tant au plan national qu’international : Médaillé d’or au Grand Prix des Écoles Africaines à Abidjan en 2020, chevalier de l’ordre du mérite burkinabè en 2021 par le Ministère du développement de l’économie numérique et des postes, etc.

Akim KY

Burkina 24

