Construction du Mausolée Thomas Sankara : Une délégation gouvernementale visite l’état d’avancement des travaux

publicite

0 Partages Partager Twitter

Une délégation gouvernementale conduite par le Ministre d’Etat, Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean Emmanuel OUEDRAOGO, a visité le site de construction du Mémorial Thomas SANKARA, ce mardi 17 septembre 2024 à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

L’objectif de cette visite était de voir l’état d’avancement des travaux de construction du Mausolée d’hommage au Capitaine Thomas SANKARA et ses 12 compagnons d’infortune.

Selon le Porte-parole du gouvernement, ce chantier est d’une importance capitale car dit-t-il « C’est le Mausolée qui va rendre hommage à un grand homme, le Capitaine Thomas SANKARA et ses 12 compagnons d’infortune assassinés le 15 octobre 1987 ».

L’architecte en charge des travaux, Francis KÉRÉ a indiqué que la réalisation des travaux se déroule dans une approche endogène avec l’utilisation des matériaux locaux qui correspond bien à la vision du Capitaine Thomas SANKARA.

« C’est lui (Ndlr: Thomas SANKARA) qui nous a fait découvrir qu’une maison battie en terre est une très bonne solution pour le Sahel. C’est dans cette idée que tout le mausolée sera fait en bloc de terre comprimé et habillé de l’extérieur par le bloc de latérite. Il y aura une esplanade forgée de muraille de rétention en granite condensée faisant un ensemble écologiste », a expliqué l’architecte.

A l’issue de la visite, la délégation gouvernementale a affirmé sa satisfaction quant à la qualité du travail, l’engagement de tous les acteurs de la chaîne de réalisation du projet et surtout l’utilisation des matériaux locaux avec une architecture qui va être vraiment à l’image du Capitaine Thomas SANKARA.

Débuté en juillet dernier, l’état d’avancement des travaux est estimé à 27%, pour 40% du temps consommé. D’après le lauréat du prix Pritzker 2022 , « C’est la partie la plus difficile qui a été déjà réalisée ».

On note qu’à ce jour, toutes les fondations ont été coulées et les travaux se poursuivent sans interruption.

« Au regard des explications données par l’architecte, je pense que nous sommes sur la bonne voie pour la réalisation de ce Mausolée qui est la première étape de l’ensemble architectural du Mémorial Thomas SANKARA », s’est réjoui le Ministre d’État.

En effet, la construction du mémorial va inclure plusieurs autres infrastructures et aménagements tout aussi futuriste les uns que les autres. « Nous voulons que ce soit un lieu de rêve, un lieu à l’image du rêve de Thomas SANKARA pour le Burkina Faso », a conclu le Ministre d’Etat Jean Emmanuel OUEDRAOGO.

Source: DCRP-MCCAT

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite