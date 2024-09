Iron Biby de retour à Ouaga: « Je n’ai pas encore terminé, on va à 240 kg »

publicite

Cheich Alassane Sanou, mieux connu sous le nom de Iron Biby, le détenteur du record mondial du log lift, est de retour à Ouagadougou après avoir réalisé un nouvel exploit dans cette discipline. C’est avec une grande fierté qu’il a atterri dans la capitale burkinabè le mardi 17 septembre 2024, où l’attendaient avec enthousiasme le ministre d’État, ministre de la communication et de la culture, Jean Emmanuel Ouédraogo, ainsi que le ministre de la jeunesse, des sports et de l’emploi, Anûuyirtole Roland Somda.

Iron Biby, tout souriant à son arrivée, a immédiatement partagé sa détermination à aller encore plus loin. Il vise désormais un incroyable record de 240 kg ! « On finit par s’habituer. Mon objectif personnel, c’était d’être cinq fois champion du monde, et après ça, tout est grâce. Je ne l’ai pas fait seul. C’est avec le soutien de tout un peuple, les autorités, la famille. On l’a fait ensemble », a affirmé Iron Biby en tout humilité.

A 31 ans, le colosse burkinabè continue d’écrire l’histoire, avec déjà six titres de champion du monde du log lift et quatre records mondiaux à son actif. Mais pour lui, l’aventure est loin d’être terminée. « Je n’ai pas encore terminé. On va à 240 kg. Je suis très spirituel. Je vais continuer de travailler dur et frapper au bon moment », promet-il avec conviction.

Hisser haut le drapeau du pays

Le ministre des sports, Anûuyirtole Roland Somda, n’a pas manqué de souligner l’importance de ce nouveau triomphe pour le Burkina Faso. « Ce sacre permet à notre pays de dicter sa loi au monde entier dans le domaine du log lift », a-t-il affirmé.

Selon lui, Iron Biby incarne l’ambition du pays de s’imposer sur la scène sportive internationale. « Il a besoin du soutien de tout le peuple, de nos encouragements pour continuer de hisser très haut le drapeau burkinabè », a insisté le ministre Somda.

Susciter des Iron Biby

Au-delà de ce succès individuel, Anûuyirtole Roland Somda a également mis l’accent sur la vision globale de son département, qui cherche à diversifier le paysage sportif burkinabè. « Nous voyons qu’il y a de longues années, on parlait plutôt de football et de cyclisme. Les autres disciplines, même si elles existent, sont un peu en arrière-plan.

Nous avons pour mission de diversifier le sport et de le rendre accessible pour susciter des talents depuis la base. Nous sommes en train de travailler à susciter des Iron Biby dans toutes les disciplines qui se pratiquent partout dans le monde », a-t-il précisé, évoquant l’importance de cette victoire pour l’avenir du sport dans le pays.

Avec de tels projets ambitions, Iron Biby devient plus qu’une légende du log lift. C’est aussi un ambassadeur de la jeunesse et du potentiel sportif du Burkina Faso. Iron Biby avait battu son propre record de 230 kg en passant à 231.

