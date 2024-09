La première édition des universités d’été des jeunes de l’AES annoncée du 25 au 27 septembre à Ziniaré

publicite

Le comité d’organisation de la première édition des universités d’été de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) a animé une conférence de presse, ce mercredi 18 septembre 2024 à Ouagadougou. Il s’agissait d’annoncer les couleurs de l’évènement prévu du 25 au 27 septembre 2024 à Ziniaré, au Burkina Faso.

« L’impératif engagement de la jeunesse de l’AES pour une reconstruction réelle des nations », tel est le thème de cette première édition des universités d’été de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) qui se tiendra du 25 au 27 septembre 2024 à Ziniaré.

L’initiative est portée par le Cercle d’Action de Développement Economique Social du Burkina Faso (CADES-BF) et vise à réunir des jeunes des trois Etats membres de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) autour d’une réflexion afin de contribuer à l’indépendance réelle de l’Afrique en particulier les pays du Sahel.

Selon Ibrahim Bélem, secrétaire chargé du budget et des finances du CADES-BF et président du comité d’organisation, cet évènement se veut un cadre de réflexion pour les jeunes des trois Etats membres de l’AES afin de soutenir la politique des dirigeants de la confédération des Etats du Sahel.

« Au regard des ambitions nobles de l’Alliance, conscient de la place et du rôle de la jeunesse dans ce processus de reconstruction des différentes nations, le CADES-BF entend créer un cadre d’échange entre jeunes et cela dans le but de s’approprier des idéaux de l’AES pour un engagement infaillible », a-t-il déclaré. Au programme des activités de ces 72 heures d’échanges et de partages, ce sont des conférences et des panels sur plusieurs thématiques qui seront présentés par d’éminents conférenciers.

Il a souligné que l’objectif ces universités est de produire un document scientifique à l’issue des travaux pour consolider l’engagement patriotique des jeunes pour la cause commune qui est de promouvoir les idéaux de la souveraineté.

« L’objectif ultime c’est de disposer un document scientifique produit par des jeunes qui va servir d’une orientation de l’implication de la jeunesse dans le processus de la reconstruction des Etats », a poursuivi Ibrahim Bélem. Environ 210 jeunes du Burkina Faso, du Mali et du Niger sont attendus.

Amidou OUEDRAOGO et SOUHAIDA KONATE/ YAGO (Stagiaire)

Pour Burkina 24

