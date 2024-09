Communiqué Prix Marie Soleil Frère de la meilleure femme journaliste 2024

publicite

C’est bien parti pour le Prix de la meilleure femme journaliste. Les lauréates du Prix Marie Soleil Frère de la meilleure femme journaliste 2024 seront connues le 20 Octobre 2024. A l’Occasion donc de la Journée nationale de la liberté de la presse, le Centre national de presse Norbert Zongo va proclamer et remettre les prix aux meilleures femmes journalistes du Burkina en 2024.

Le lancement du Prix a eu lieu le 3 Mai 2024 lors de la Journée mondiale de la liberté de la presse et depuis lors les candidatures sont recevables tous les jours ouvrables au Secrétariat du Centre national de presse Norbert Zongo et ce jusqu’à 30 septembre 2024.

En rappel le Prix Marie Soleil Frère récompense les meilleures journalistes burkinabè de l’année dans chacune des quatre catégories : Presse écrite, Presse en ligne, Radiodiffusion sonore et Télévision. Chaque lauréate par catégorie recevra un trophée et une somme de cinq cent mille (500.000) FCFA et la meilleure journaliste des quatre lauréates par catégorie recevra en plus la somme d’un million (1.000.000) FCFA.

Les genres concernés par le prix sont l’interview, le reportage, le magazine et l’enquête. Les œuvres doivent être publiées ou diffusées entre le 3 Mai 2023 et le 3 Mai 2024. Chaque candidate peut déposer jusqu’à trois œuvres mais ne peut postuler que dans une seule catégorie de média et pour un seul genre journalistique. Le Centre national de presse Norbert Zongo invitent l’ensemble des femmes journalistes de toutes les rédactions à déposer leurs candidatures au Secrétariat du Centre au plus tard le 30 septembre 2024.

