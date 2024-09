Boucle du Mouhoun : La Police Nationale inaugure le nouveau siège de sa direction régionale

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le 23 septembre 2024 à Dédougou, a eu lieu la cérémonie d’inauguration du nouveau siège de la Direction Régionale de la Police Nationale de la Boucle du Mouhoun.

La suite après cette publicité

Le Directeur Régional de la Police Nationale de la Boucle du Mouhoun, le Commissaire Divisionnaire de Police Abdoulaye SIDIBE, a traduit ses remerciements au gouvernement pour les efforts qui ont été consentis pour la réalisation de ce nouveau joyau. « Il nous reviendra, nous, occupants de cette belle et gigantesque infrastructure, de bien l’entretenir et de faire en sorte que la qualité de nos prestations soit désormais à la hauteur des grands efforts fournis par l’Etat burkinabé », a-t-il souligné.

Le Ministre de la Sécurité, le Commissaire Divisionnaire de Police Mahamadou SANA a, quant à lui, indiqué que l’érection de cette nouvelle infrastructure s’inscrit dans le cadre de la politique sécuritaire du Président du Faso, de mieux assurer aux personnes et à leurs biens, les meilleures conditions de protection et ce, à travers l’amélioration des conditions de vie et de travail des acteurs de la sécurité.

Il a par ailleurs indiqué que son département, avec l’appui du gouvernement, s’investira à poursuivre les grands chantiers dans la dynamique de la coproduction de la sécurité et le renforcement des capacités des vaillants combattants. Il a également loué la bravoure et la résilience dont les Forces de Défense et Sécurité (FDS) et les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP). Il a terminé son propos en invitant la population à faire corps avec les FDS pour plus de synergie d’actions dans la résolution des problèmes de sécurité sous toutes leurs formes.

Source : Police Nationale

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite