Burkina Faso : Un projet lancé pour l’autonomisation des femmes dans le secteur agricole

Le projet de Renforcement des capacités pour l’autonomisation des femmes et des jeunes dans le secteur agricole dont la mise en exécution est assurée par la Maison de l’entreprise du Burkina Faso a été officiellement lancé ce jeudi 26 septembre 2024 à Ouagadougou.

Dans l’optique de soutenir l’entrepreneuriat, le projet de renforcement des capacités pour l’autonomisation des femmes et des jeunes dans le secteur agricole a été lancé. Il est prévu s’étaler sur une année dans les régions du Centre et des Hauts-Bassins.

Selon le directeur général de la Maison de l’entreprise du Burkina Faso, Karim Ouattara, ce projet cible des entreprises, des coopératives et des jeunes afin de contribuer à une croissance inclusive et un développement durable au Burkina Faso.

« Le projet vise à soutenir les entreprises agricoles de femmes et de jeunes. A renforcer les capacités humaines et institutionnelles des groupements de femmes et de jeunes en vue d’une participation efficace à la transformation agricole du Burkina Faso. Egalement, le projet vise à améliorer les opportunités de financement et de développement des entreprises et de jeunes évoluant dans l’agriculture », a-t-il souligné.

En outre, Aïssata Angelina Traoré, secrétaire générale de la région du Centre, a salué l’initiative. Elle a précisé que le projet va contribuer à assurer l’autonomisation et l’amélioration des revenus des bénéficiaires. « Il s’agit là d’une opportunité que nous nous devons de saisir. Pour mieux accompagner les acteurs qui interviennent dans ce secteur et apporter une part significative dans la promotion et le développement de leurs activités », a-t-elle indiqué.

En effet, ce projet est mis en œuvre par la Fondation africaine pour le renforcement des capacités en partenariat avec la banque arabe pour le développement économique en Afrique et banque islamique de développement (BID).

Selon Mbacke Niang, directeur des programmes de la Fondation africaine pour le renforcement des capacités, le projet prévoit mettre à la disposition du secteur agricole au moins 25 formateurs issus des coopératives et associations.

A l’écouter, 360 femmes et jeunes bénéficieront de formation sur l’esprit d’entreprise et en gestion d’entreprises agroalimentaires, 45 dirigeants de groupements de femmes et de jeunes formés en leadership et coaching et 25 femmes cheffes d’entreprises agroalimentaires bénéficieront d’un coaching pour le développement de leurs affaires.

« Le projet dans sa globalité est financé à hauteur de 650.000 dollars pour trois pays le Burkina Faso, le Gabon, et la Sierra Léone. Aujourd’hui nous commençons le lancement au niveau du Burkina », a-t-il notifié.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

