Le Franc CFA est une propriété 100% de la France (Pr Nicolas Agbohou)

publicite

0 Partages Partager Twitter

Dans le cadre des grandes conférences de l’Unité de formation et de recherche en sciences juridiques et politiques (UFR/SJP) de l’université Thomas Sankara, le Pr Nicolas Agbohou de l’université Saint Quentin en France a animé une conférence, le jeudi 26 septembre 2024 à l’université Joseph Ki-Zerbo, sur le thème « Les vraies solutions pour développer l’Afrique ».

La suite après cette publicité

Pour le conférencier, la monnaie est la clé de voute du développement. Pr Nicolas Agbohou dit que la monnaie est tout d’abord politique avant d’être technique. « Si vous n’avez pas la souveraineté vous ne pouvez pas battre la monnaie. Je donne un exemple, vous allez dans un pays qu’on appelle la Guadeloupe ou alors qu’on appelle la Martinique, ces pays-là ne peuvent pas battre la monnaie parce que la France les a appelés départements (…).

C’est le souverain qui peut battre la monnaie, eux, ils ne sont pas souverains parce qu’ils n’ont pas l’indépendance politique. La monnaie c’est un sujet politique qui touche à l’indépendance et à la souveraineté des États », a-t-il déclaré.

Selon Nicolas Agbohou, le franc CFA n’appartient pas aux pays africains mais c’est une propriété à 100% de la France. « Parce que c’est elle (la France, Ndlr) qui l’a créée et c’est elle qui la produit à sa manière. Vous prenez le pouvoir d’État ici, vous ne voulez pas vous soumettre à la France, elle va vous couper les robinets, vous n’allez pas payer vos fonctionnaires. Et ils vont se révolter contre vous, on dit c’est un mauvais Président, il faut le chasser. Les vraies manettes c’est la France », a-t-il soutenu.

Comme solution au développement de l’Afrique, le Pr Nicolas a préconisé la création d’une monnaie unique africaine. Pour y arriver, il faut un seul et unique critère de convergence. Et ce critère selon lui, c’est la « décision politique ». « Tout le reste dont on vous a parlé en longueur de journée, les critères de convergence socioéconomique parce qu’on veut recopier ce qui se passe à l’Union européenne. Pour nous là, cela ne nous convient pas. A un moment donné, il faut prendre la décision de réfléchir autrement. Ce que le colonisateur nous a mis dans la tête si on veut continuer comme ça, on ne va pas s’en sortir », a-t-il affirmé.

Pour appuyer ses propos sur l’importance de la création d’une monnaie unique africaine, le Pr Nicolas Agbohou a pris l’exemple du dollar américain. « Qui peut dire que le dollar ne marche pas ? C’est avec le dollar que les Américains contrôlent tout le monde. Leur monnaie unique. Ça veut dire que nous les Africains, si nous prenons la décision de battre notre monnaie unique non seulement ça va bien marcher mais ça peut contrebalancer le dollar américain », est-il convaincu.

Il a pris aussi l’exemple du Yuan chinois. Et Nicolas Agbohou pense que la Chine est aujourd’hui la première puissance du monde. « C’est la Chine qui finance les USA, c’est la Chine qui finance l’Union européenne. Quand je dis l’Union européenne ça veut dire y compris la France qui nous domine ici », a-t-il relevé.

Enfin, il salue la volonté des pays de l’AES à créer leur propre monnaie qui, selon lui, va se positionner comme la base de la monnaie unique africaine. « Cette monnaie unique du Sahel c’est bien l’espoir de l’Afrique, c’est la base de la monnaie unique africaine. Prenons le cas de l’Union européenne, ils ont commencé à 6, et aujourd’hui, ils sont à 26 », a-t-il conclu.

Willy SAGBE

Soumaila MALO (Stagiaire)

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite