Burkina Faso : L’Université des jeunes leaders politiques forme une centaine de jeunes sur la désinformation et en fact-checking

L’Université des jeunes leaders politiques a organisé, à l’endroit d’une centaine de jeunes étudiants, blogueurs et journalistes, une session de formation autour de la désinformation et du fact-checking, ce vendredi 27 septembre 2024 à Ouagadougou.

Par cette formation sur la désinformation et en fact checking, l’Université des jeunes leaders politiques a officiellement lancé ses activités. « C’est un concept que nous avons encore initié pour essayer de former la jeunesse idéologiquement et politiquement pour qu’elle puisse plus tard devenir de vraies Hommes d’Etat, de vrais politiciens », a expliqué Soumaila Ayo Azenwo, président de l’association « African Initiative ».

Cette session, a-t-il en outre indiqué, vise à aguerrir les jeunes leaders de sorte qu’ils puissent faire face à la désinformation. « Cette formation a pour objectif de mieux aguerrir les jeunes leaders pour faire face à cette horde faux médias qui tentent vaille que vaille par la désinformation à déstabiliser, surtout les pays africains », a fait savoir M. Ayo.

Selon Cryspin Laoundiki, journaliste et formateur en fact cheking, la formation se tiendra en deux phases. L’une théorique et l’autre pratique. « D’emblée, nous allons définir quelques concepts clés à savoir la désinformation, la mésinformation et la mal-information. Et ensemble, on verra les enjeux et les impacts que la désinformation cause dans notre société.

En plus de cette phase théorique, nous allons rentrer dans la pratique en installant des applications nécessaires sur les téléphones portables… », a-t-il informé. Son attente au sortir de cette session, a-t-il laissé entendre, que les participants soient à même de vérifier toute information avant de la partager au public.

Pour Nafissatou Ouédraogo, représentante des étudiants à la formation, c’est une première de prendre part à pareille formation. « Nos attentes, c’est de pouvoir maitriser cette science de la vérification et l’intégrer dans nos habitudes au quotidien », a-t-elle confié.

Une centaine de jeunes étudiants, blogueurs et journalistes prennent part à cette formation qui se tient en une seule journée autour du thème « Jeunesse et leadership pour la construction d’un Burkina nouveau ».

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

