Les États-Unis donnent un coup de pouce à la santé publique burkinabè

Le Burkina Faso vient de renforcer sa lutte contre le VIH/SIDA et les hépatites, grâce à un généreux don des États-Unis. L’hôpital Yalgado Ouédraogo a été équipé de nouveaux matériels médicaux lors d’une cérémonie officielle présidée par l’ambassadeur américain le vendredi 27 septembre 2024. Ce don est évalué à 65 millions de FCFA.

Ce don, fruit d’un partenariat entre le pays de l’oncle Sam, et le pays des Hommes intègres permettra d’équiper les structures de santé et d’améliorer considérablement la prise en charge des personnes vivant avec le VIH/SIDA et les hépatites. Les matériels reçus comprennent notamment du matériel informatique, du matériel bureautique, des équipements médicaux, et bien d’autres.

« Nous traduisons toute notre reconnaissance à nos partenaires américains à travers le PEPFAR qui nous a fait l’honneur de nous octroyer un certains nombres d’équipements qui rentre dans le cadre de la lutte contre le VHI/SIDA. Ces différents matériels vont permettre d’améliorer la prise en charge des patients notamment la réalisation de divers examens qui permettront d’anticiper sur la prise en charge des cas », a reconnu Ousmane Néré, directeur général du CHU-Yalgado Ouédraogo.

Ce geste intervient dans un contexte où le Burkina Faso, comme de nombreux pays africains, est confronté à une épidémie de VIH/SIDA. Les hépatites, souvent associées au VIH, constituent également un enjeu de santé publique majeur. Grâce à ces nouveaux équipements, les professionnels de santé pourront améliorer la qualité des diagnostics, optimiser les traitements et renforcer la prévention de ces maladies. C’est tout de même l’objectif souhaité par l’ambassade des Etats Unis au Burkina Faso, à travers ce don.

« C’est une lutte qui continue, et les peuples américains vont toujours rester aux côtés de ceux burkinabè, jusqu’à la fin. Nous sommes aux coté du peuple burkinabè dans le secteur de la santé, nous sommes aussi avec le peuple burkinabè, dans le secteur de l’agriculture, le secteur de l’éducation, et aussi le secteur de sécurité.

Les Etats Unis veulent du Burkina Faso un peuple indépendant et stable. Et pour y arriver, il faut d’abord être en bonne santé, donc nous sommes fiers d’accompagner le Burkina Faso dans ce programme », a mentionné Joann Lockard, ambassadeur des Etats Unis au Burkina.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

