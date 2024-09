Fonds de soutien patriotique : 130 milliards de francs CFA mobilisés à la date du 22 septembre 2024

publicite

Le Premier ministre, Me Apollinaire Kyelem de Tambela a présidé, ce lundi 30 septembre 2024 à Ouagadougou, la 3e session ordinaire de l’année 2024 du Conseil d’Orientation du Fonds de Soutien Patriotique (FSP). Cette session est consacrée à l’examen et l’adoption du troisième rapport de gestion 2024 du fonds, l’examen et l’adoption du projet d’affectation des ressources aux bénéficiaires.

Les contributions des Burkinabè au fonds de soutien patriotique s’élèvent à 130 milliards de francs CFA à la date du 22 septembre 2024, a informé le ministre en charge de l’économie, Dr Aboubacar Nacanabo, vice-président du Conseil d’Orientation du Fonds de Soutien Patriotique (FSP). Ces fonds permettent au gouvernement, a précisé le ministre de l’économie, de prendre en charge efficacement les dépenses de fonctionnement des VDP et d’acquisition d’équipements au bénéfice de toutes les forces combattantes.

«L’exercice qui nous réunit devrait nous permettre de dresser l’état de mise en œuvre du FSP au troisième trimestre, de proposer des solutions aux goulots d’étranglement éventuels identifiés, et de formuler des orientations dont la mise en œuvre devrait garantir sa contribution optimale à la lutte pour la restauration de l’intégrité territoriale», a indiqué Aboubacar Nacanabo.

Tout en saluant la bravoure des forces combattantes sur le terrain des opérations, le vice-président du PSP a laissé entendre que les récents événements sécuritaires qui ont endeuillé des populations à travers le pays ont mis à nu «toute l’ignominie des groupes obscurantistes qui écument nos contrées, s’en prenant quelques fois de façon lâche et éhontée à des civils aux mains nues».

«Ces hordes sans foi ni loi croient ainsi semer la terreur dans nos esprits, mais elles ignorent combien ce peuple est déterminé face à l’adversité de toute nature. Elles pensent réussir à nous diviser, mais ne font que nous unir davantage. Elles tentent de nier la valeur même de l’existence humaine, mais il leur est opposé notre hargne chaque jour décuplée, pour défendre vaille que vaille, avec dignité et fierté, chaque centimètre carré de cette terre que nos ancêtres nous ont léguée», a-t-il martelé.

Pour le ministre Nacanabo, tous les Burkinabè sont donc interpellés sur la nécessité de rester permanemment en alerte, en cultivant sans relâche l’entraide et la solidarité pour garantir la victoire indéniable et très prochaine sur le terrorisme. «Ce qui nous impose bien évidemment de rester unis et résilients à toute épreuve», a-t-il insisté.

Willy SAGBE

Soumaïla MALO (Stagiaire)

Burkina 24

