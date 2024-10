Wiki Loves Earth 2024 : Héma Noëlla Masséni sacrée lauréate

publicite

La 2ème édition du concours photo Wiki Loves Earth 2024 Burkina Faso a connu son apothéose le lundi 30 septembre 2024 à Ouagadougou. Sur 476 photos en compétition, 13 ont été primées.

Le concours photo Wiki Loves Earth est une initiative de Bassératou Kindo, la promotrice du média en ligne Mousso News. Deuxième du genre, Bassératou Kindo a expliqué que le concours vise à valoriser le patrimoine naturel et culturel du Burkina Faso.

« L’objectif c’est de valoriser véritablement l’image de notre pays et ça rentre dans le sens de la Nation Branding. Aujourd’hui quand on va sur le numérique notamment internet, wikipédia, les réseaux sociaux parfois on ne rencontre que des images qui ne valorisent pas notre pays alors qu’à travers ce concours, on peut travailler à noyer tout ce qui est image négatif sur le pays et remonter ces images positives de la nature, de la culture, de l’environnement pour montrer que ça peut ne pas aller au Burkina mais les gens vivent et il y a de belles choses », a-t-elle justifié.

Par ailleurs, elle a rappelé que le concours est réservé à tous les Burkinabè. A cet effet, pour l’acte 2 du concours photo Wiki Loves Earth, 476 photos ont été soumises à l’appréciation du jury et 13 photos ont été primées.

A l’issue de la délibération, Héma Noëlla Masséni décroche la première place avec sa photo intitulée « La lionne prédatrice ». Elle repart donc avec la somme de 150.000 FCFA. Elle a raconté être à sa deuxième tentative de participer au concours. Et c’est avec une grande joie qu’elle a remercié l’initiatrice du concours.

« L’année passée j’avais été troisième et donc j’ai dit pourquoi ne pas essayer cette année peut être que je pourrai avoir la première place et voilà j’ai la première place. Je suis vraiment ravie. Je ne m’y attendais pas. Je savais que j’avais fait de belles images mais je ne m’y attendais pas.

J’invite en même temps mes sœurs à venir participer parce que les filles n’étaient pas nombreuses par rapport aux hommes. Je les invite à venir participer dans les années à venir ce n’est que comme ça que nous pourrons nous faire connaître », a-t-elle apprécié.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

