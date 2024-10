Burkina Faso : 3 femmes meurent par jour des suites du cancer du col de l’utérus, selon Wenceslas Koïta

publicite

Le ministère en charge de la santé a tenu un atelier de plaidoyer pour un accompagnement technique et financier des partenaires dans la lutte contre le cancer au Burkina Faso le jeudi 3 octobre 2024 à Ouagadougou. Il s’est agi au cours de cet atelier de faire la présentation du programme national de la lutte contre le cancer (PNLC) et également ses missions.

« Au Burkina Faso, les cancers les plus fréquents sont ceux du sein (21,6%), de la prostate (11%) et du col de l’utérus (9,9%). Ce sont environ trois femmes qui meurent du cancer de sein et trois autres femmes du cancer du col de l’utérus, soit respectivement 818 et 775 décès par an », a fait savoir Wenceslas Koïta, directeur général des études et des statistiques sectorielles au ministère en charge de la santé.

Selon lui, la particularité burkinabè à l’instar des autres pays à ressources limitées réside dans la précocité des décès. « Pratiquement 50% des patients meurent dans l’année du diagnostic », a-t-il soulevé. Et c’est pour cela, a-t-il fait savoir que son département ministériel a mis en place un Programme National de la Lutte contre le Cancer (PNLC). A écouter Pr Nayi Zongo, coordinateur dudit programme, le PNLC vise plusieurs objectifs.

« C’est de travailler de telle sorte que nous tendons à une baisse de l’incidence, c’est-à-dire le nombre de nouveaux cas de cancers à travers des activités de prévention et dépistage. Le programme doit également veiller à ce que nous ayons une baisse de la mortalité par cancer. Et cela va permettre de booster la convivialité au niveau de la société », a indiqué le coordinateur du PNLC.

Ce dernier a également fait savoir que ce programme va s’organiser à faire de telle sorte à ce que les Burkinabè puissent avoir accès à la démarche diagnostic et à des soins de qualité quels que soient les revenus mensuels. Pour terminer, Wenceslas Koïta, directeur général des études et des statistiques sectorielles, a invité les partenaires techniques et financiers à soutenir le Programme National de la Lutte contre le Cancer (PNLC).

Souhaida KONATE/YAGO (Stagiaire)

Burkina 24

