1ère édition de la Semaine internationale des personnes handicapées capables de Ouagadougou : Rendez-vous du 03 au 08 décembre 2024

Le comité d’organisation de la première édition de la Semaine internationale des personnes handicapées capables de Ouagadougou (SIPHACO) a animé une conférence de presse, le jeudi 03 octobre 2024, à Ouagadougou, pour annoncer les couleurs de l’événement qui se tiendra du 03 au 08 décembre à Ouagadougou.

« Handicap et résilience en Afrique à la promotion des métiers », tel est le thème de cette première édition de la Semaine internationale des Personnes Handicapées Capables de Ouagadougou (SIPHACO).

Cette initiative, portée par le Mouvement burkinabè pour l’inclusion (MBI), vise à rompre avec l’idée d’exclusion qui se fait à l’endroit des personnes handicapées au Burkina Faso. Selon Ali Traoré alias Ali Ponré 1er, cet événement s’inscrit dans une logique de faire reconnaître le mérite des personnes handicapées dans les différents secteurs d’activités socioéconomiques au Burkina Faso.

« Ce grand événement vise donc à faire connaître et reconnaître le mérite de la personne handicapée dans tous les secteurs d’activités et sensibiliser les politiques et le grand public pour leur prise en compte dans le processus de développement de l’Afrique en général et du Burkina Faso en particulier », a-t-il expliqué.

Pendant six jours, plusieurs activités sont programmées. Ce sont entre autres des expositions-ventes des œuvres des handicapés, des conférences, des sessions de formations, des plaidoyers, un dîner gala suivi de remise d’attestations et un concert de musique et d’humour.

«La SIPHACO 2024 est plus qu’un simple rendez-vous. Nous aurons l’occasion de montrer au grand jour que les personnes handicapées ne sont pas définies par leurs limitations, mais bien par leurs compétences, leur résilience et leur apport significatif à la société», a déclaré Ali Traoré.

Cette première édition du SIPHACO se tiendra sous le patronage du Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso. La République Populaire de Chine est le pays invité d’honneur et quinze pays sont attendus à cette semaine.

Amidou OUEDRAOGO

Pour Burkina 24

