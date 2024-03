Lutte contre le cancer du sein et du col de l’utérus : La JCI Ouaga Golden se réengage

publicite

Les journées de sensibilisation et de dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l’utérus, organisées par la Jeune Chambre Internationale Ouaga Golden en collaboration avec la fondation Bank Of Africa ont été lancées ce jeudi 7 mars 2024 à Ouagadougou. Placées sous le thème « ensemble, faisons la guerre au cancer du sein et du col de l’utérus à travers la sensibilisation, le dépistage et la vaccination », elles se tiendront du 07 au 17 mars 2023.

C’est sous le thème « ensemble, faisons la guerre au cancer du sein et du col de l’utérus à travers la sensibilisation, le dépistage et la vaccination » que se tient la 10e édition des journées de sensibilisation et de dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l’utérus, organisés par la Jeune Chambre Internationale Ouaga Golden sous la présidence de Dr Anne Maryse K’Haboré, directrice générale de la CAMEG, représenté par Dr Sylviane Hermine Tebda, directrice commerciale et des programmes de santé.

Pour cette dernière, le choix du thème revêt une importance capitale au vu des effets causés par ces deux cancers sur les femmes et les jeunes filles.

« Non seulement ces maladies impactent la santé individuelle des participantes, mais elles suscitent également une prise de conscience collective qui sont les principales causes de cancers féminins au Burkina Faso.

Le choix du terme fort ‘’guerre’’ dans le thème souligne que, les armés de connaissance, de prévention et d’action, nous pouvons réellement faire une différence. La sensibilisation que nous promouvons sera notre bouclier, le dépistage précoce notre arme, et la vaccination notre stratégie pour éradiquer ces fléaux de nos communautés », a-t-elle déclaré.

La JCI Ouaga Golden consciente de la problématique de l’accès des femmes du Burkina Faso aux soins médicaux, a depuis 2015 prévu dans son plan d’action, les journées de sensibilisation et de dépistage de cancer du sein des femmes aux profits de femmes défavorisées de certaines villes du pays.

Pour son président exécutif 2024, Faïçol Rhamonn Alade ce projet de sensibilisation, de dépistage et de vaccination vise à prévenir ces deux types de cancers, à détecter les cas précoces et à offrir à toutes les jeunes filles de 9 à 14ans la chance de se protéger contre ce fléau.

« Ce projet va au-delà du simple traitement des maladies. Il incarne un changement de mentalité, une prise de conscience collective de l’importance de la santé et du bien-être de chaque individu. En investissant dans la santé de nos concitoyennes, nous investissons dans l’avenir de notre nation. Car des femmes en bonne santé sont des membres actifs et productifs de la société, capables de contribuer pleinement au développement économique et social de notre pays », a-t-il révélé.

Accompagnant la JCI Ouaga Golden depuis 10 années maintenant, la fondation Bank Of Africa a réaffirmé son engagement à accompagner la jeune chambre car elle accorde une importance primordiale à la santé, à la solidarité et à l’éducation.

« A l’instar du président Barack Obama, nous croyons fermement en l’importance de nous unir pour prévenir, détecter et combattre toute menace biologique, qu’il s’agisse d’une pandémie comme la grippe H1N1, d’une menace terroriste ou d’une maladie curable », a exprimé Paule Sanou, coordonnatrice de la fondation Bank Of Africa.

Pour l’année 2024, l’objectif de la JCI Ouaga Golden à travers cette campagne, c’est d’arriver à dépister 2500 femmes, vacciner 300 jeunes filles, prendre en charge 25 femmes présentant des lésions précancéreuses.

Pour ce faire, la JCI vise les commerçantes des marchés de l’arrondissement 2, les étudiantes de l’Université de l’Union Africaine, les femmes de la brigade verte, les associations de femmes, les jeunes filles, les élèves et étudiantes de l’association de jeunes filles de l’arrondissement 2 et les villes de Ouaga, Koudougou, Bobo, Dano, Dédougou, Fada N’Gourma, Kaya et Dori.

