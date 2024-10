Un tournoi de karaté en hommage au Kyoshi Joachim Silga, un grand maitre du karaté au Burkina Faso

publicite

0 Partages Partager Twitter

Les 28 et 29 septembre 2024, la salle des arts martiaux du Comité national olympique et des sports burkinabè (CNOSB) à Ouagadougou a vibré au rythme de la première édition de l’open de karaté en hommage au Kyoshi Joachim Silga, l’un des plus grands maitres de karaté do au Burkina Faso. Cette compétition est marquée par la domination d’Épervier.

La suite après cette publicité

Un hommage au Kyoshi Joachim Silga, grand maitre de karaté burkinabè, un des piliers du karaté au Burkina Faso et fondateur d’Épervier Club. Pour cette première édition du tournoi qui lui rend cet hommage en reconnaissance pour ses œuvres pour le karaté au Burkina Faso, 300 athlètes ont pris part à ce tournoi. Ils se sont affrontés en kumité (combat) et kata (démonstration) à l’issue desquels, les meilleurs ont été récompensés.

Malgré une santé fragilisée, Me Joachim Silga, a tenu à être présent le dimanche 29 septembre pour voir les jeunes karatékas en action. « Les enfants m’ont fait comprendre que même si je ne suis pas là, je serai toujours là. Je suis très content et honoré. Je suis fier et content parce que mes enfants ont montré qu’ils vont faire mieux que moi. Je suis fier d’eux », a-t-il confié, ému par l’hommage qui lui était rendu.

Sur le plan des résultats, Épervier Club domine la compétition en remportant neuf médailles dont deux d’or, quatre d’argent et trois de bronze.

Joachim Silga, un bâtisseur

Planète Académie se classe deuxième avec six médailles, dont deux d’or, trois d’argent et une de bronze. Expérience Club complète, le podium avec deux médailles d’or, une d’argent et six de bronze.

Jean Blaise Silga, président du comité d’organisation, a salué la qualité des prestations des jeunes athlètes. « Nous voulions dire merci à ce maître que nous considérons comme notre père, lui rendre un hommage pendant qu’il est encore avec nous pour dire que nous sommes satisfaits de ce qu’il a fait de nous aujourd’hui, des champions et des hommes bien bâtis pour affronter les vicissitudes de la vie », a expliqué Jean Blaise Silga.

Un tournoi à perpétuer

Cette compétition ne s’arrête pas à une seule édition. Le comité d’organisation souhaite continuer la compétition afin de toujours rendre hommage à maitre Silga. « Notre souhait était de commencer pendant qu’il est avec nous. Et même s’il n’est plus avec nous, nous allons toujours continuer », complète Jean Blaise Silga. Il s’est réjoui du fait que les jeunes ont intégré les nouvelles techniques en vigueur dans le karaté et la participation de toutes les tendances.

Cette compétition était placée sous le haut patronage du Mogho Naaba Baongo et le parrainage de Maitre Oumar Yga, président de la Fédération burkinabè de karaté do.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite