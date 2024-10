Etude : Mobilité et terrorisme, un enjeu crucial pour le développement au Burkina Faso

Ceci est une étude de Dr Vincent ZOMA, de l’Université Joseph KI-ZERBO, intitulée «Burkina Faso : mobilité et terrorisme, un enjeu crucial pour le développement ».

La mobilité est essentielle au développement durable, garantissant l’accès aux opportunités économiques et sociales. Toutefois, au Burkina Faso, l’insécurité croissante causée par le terrorisme compromet cette mobilité, affectant gravement les échanges commerciaux et augmentant la vulnérabilité des populations. Les infrastructures de transport, déjà limitées, sont souvent ciblées, rendant certaines régions presque inaccessibles.

Cet article explore l’impact de l’insécurité sur la mobilité, examine les initiatives visant à restaurer celle-ci et propose des leviers pour renforcer la résilience des systèmes de transport.

Impacts de l’insécurité sur la mobilité

Perturbation des déplacements internes

L’insécurité a des conséquences profondes sur les déplacements internes. De nombreuses routes, jadis sûres, sont devenues impraticables, limitant l’accès aux ressources essentielles. Selon l’UNHCR (2022), plus de 2 millions de personnes sont déplacées internes, représentant environ 10 % de la population. Les communautés, notamment les femmes et les enfants, sont particulièrement touchées : les femmes, responsables de l’approvisionnement alimentaire, et les enfants, dont l’éducation est perturbée, subissent des conséquences majeures.

Répercussions économiques

Les interruptions de la mobilité ont des répercussions économiques significatives. Les agriculteurs, par exemple, peinent à accéder à leurs champs ou à transporter leurs produits, entraînant des pertes de revenus et accentuant l’insécurité alimentaire (Siry & Traoré, 2023). Le commerce local est également affecté, ce qui exacerbe la précarité économique. Pour atténuer ces impacts, il est crucial de réhabiliter les infrastructures et de renforcer les capacités locales.

Mobilité comme vecteur de développement

Rôle des transports dans le développement

Le transport joue un rôle central dans le développement économique, facilitant l’accès aux marchés et aux services. Au Burkina Faso, où l’agriculture est essentielle, la sécurité des routes est cruciale pour garantir que les récoltes atteignent les consommateurs. Cependant, la peur d’être attaqué dissuade de nombreux acteurs économiques d’utiliser les infrastructures existantes, ce qui entraîne des pertes financières.

L’accès à des services fondamentaux comme l’éducation et la santé dépend également de la mobilité. La fermeture des écoles et la difficulté à se rendre à l’hôpital peuvent avoir des conséquences durables sur le capital humain. Investir dans les infrastructures de transport est donc essentiel pour améliorer l’accès à ces services.

Études de cas d’initiatives de mobilité

Face à l’insécurité, plusieurs initiatives communautaires ont émergé. Par exemple, des projets de transport communautaire ont été mis en place, reposant sur la coopération entre habitants et autorités locales. Ces systèmes, souvent basés sur des motocyclettes ou tricycles, offrent des alternatives aux transports publics limités et réduisent les coûts pour les utilisateurs.

Les « corridors de sécurité » sont une autre initiative visant à protéger les routes stratégiques. En renforçant la présence des forces de sécurité et en impliquant les communautés dans la surveillance, ces corridors améliorent la sécurité des déplacements.

Stratégies pour améliorer la mobilité

Politiques publiques nationales

Les politiques publiques doivent s’adapter à la situation actuelle en intégrant la sécurité, le développement économique et la mobilité. Il est essentiel d’investir dans les infrastructures de transport et de renforcer la sécurité sur les routes. Cela inclut la mise en place de postes de contrôle et de patrouilles régulières, ainsi que l’implication des communautés locales dans la surveillance.

De plus, il est important de promouvoir des modes de transport alternatifs, comme le transport communautaire, qui répondent aux besoins des populations vulnérables. Une consultation des communautés locales dans l’élaboration des politiques est également cruciale pour garantir l’adéquation des solutions proposées.

Rôle des organisations internationales

Les organisations internationales jouent un rôle essentiel dans l’amélioration de la mobilité. Leur expertise et leurs ressources complètent les efforts nationaux et facilitent la mise en œuvre de solutions innovantes. Elles peuvent financer des projets d’infrastructure, moderniser les routes et améliorer l’accès aux zones rurales.

Ces organisations contribuent également à la formation et à la sensibilisation des acteurs locaux, renforçant ainsi leur capacité à gérer les défis liés à la mobilité. La coopération régionale est primordiale pour établir des corridors de sécurité qui favorisent la libre circulation des personnes et des biens.

Rôle des citoyens

Les citoyens ont un rôle fondamental à jouer dans l’amélioration de la mobilité. Leur engagement est crucial pour trouver des solutions durables. La participation des communautés dans la planification des initiatives de transport favorise la responsabilité collective.

Les citoyens peuvent former des comités locaux pour discuter des préoccupations liées à la mobilité, sensibiliser à la sécurité et encourager l’utilisation des infrastructures. Des groupes de jeunes ont même créé des coopératives de transport, répondant aux besoins locaux tout en générant des emplois.

En somme, l’insécurité croissante liée aux attaques terroristes menace la stabilité socio-économique du Burkina Faso. La mobilité, essentielle au développement, est gravement affectée, limitant l’accès aux services et exacerbant les tensions sociales. Les déplacements internes sont devenus périlleux, entraînant des pertes économiques considérables et des conséquences durables sur le capital humain.

Cependant, des initiatives locales montrent la résilience des populations face à ces défis. Pour surmonter cette crise, il est impératif d’adopter une approche intégrée qui combine sécurité et développement économique. Le gouvernement doit intensifier ses efforts pour restaurer la sécurité tout en collaborant avec des partenaires internationaux.

Le renforcement des capacités locales, des investissements dans les infrastructures et une refonte des politiques publiques sont nécessaires pour garantir la sécurité des déplacements. Avec l’engagement des citoyens, le soutien des organisations internationales et des actions concrètes, le Burkina Faso peut restaurer la mobilité et ainsi favoriser un développement durable.

Dr Vincent ZOMA, Université Joseph KI-ZERBO,

[email protected]

