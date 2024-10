Special Olympics Burkina : 50 coachs formés en badminton et hockey pour encadrer les déficients mentaux

publicite

0 Partages Partager Twitter

De nouveaux encadreurs s’ajoutent aux rangs des athlètes de Special Olympics Burkina. La structure dirigée par Annick Pickbougoum a organisé, le samedi 12 octobre 2024 à Ouagadougou, une session de formation pour 50 entraîneurs en badminton et floorball (un sport similaire au hockey). L’objectif est d’élargir l’offre sportive accessible aux personnes vivant avec des déficiences mentales.

La suite après cette publicité

L’apprentissage s’est déroulé sur le terrain de volleyball de l’Institut des Sciences des Sports et du Développement Humain (ISSDH). En pleine initiation aux techniques de badminton et de floorball, les participants, répartis en petits groupes, évoluaient dans une atmosphère à la fois studieuse et décontractée. Tandis que certains maniaient des raquettes autour d’un filet, d’autres s’exerçaient avec des crosses, plongeant dans la pratique de ces disciplines avec enthousiasme.

Les encadreurs des deux fédérations nationales (celle de badminton et celle de floorball) ont supervisé cette séance pratique, qui faisait suite à un cours théorique dispensé dans la matinée.

Une initiative pour une meilleure inclusion sportive

Sous l’impulsion d’Annick Pickbougoum, présidente de Special Olympics Burkina Faso, cette initiative marque une étape importante pour l’institution. « Le badminton est la 10e discipline que nous venons d’ajouter à nos activités.

Nous avons jugé utile de former nos encadreurs issus de différents sous-programmes pour relayer cette pratique sur le terrain. Nous avons également initié une vingtaine d’étudiants en fin de cycle de l’ISSDH afin qu’ils contribuent à diffuser ces disciplines auprès des enfants et jeunes en situation de handicap », explique-t-elle.

Les sports collectifs occupent une place centrale dans les projets de Special Olympics. Pickbougoum précise : « Qui dit sport olympique, parle de disciplines unifiées, avec des équipes composées à la fois d’athlètes déficients intellectuels et de partenaires non déficients. Cela favorise une meilleure intégration et permet à nos athlètes de participer pleinement aux activités sportives ».

Le choix du badminton repose non seulement sur sa compatibilité avec les objectifs locaux, mais aussi sur le partenariat stratégique entre Special Olympics International et la Fédération Internationale de Badminton.

« Le floorball est intégré aux Jeux mondiaux de Special Olympics. Former de nouveaux coachs permet d’augmenter le nombre d’équipes et d’encadrer davantage d’athlètes », rappelle Annick Pickbougoum. Depuis 2017, le Burkina Faso participe activement à ces compétitions, avec en point d’orgue une médaille d’argent lors de la dernière édition en Autriche.

Former pour encadrer, accompagner et prévenir

La formation ne s’est pas limitée à l’apprentissage technique. Elle a aussi abordé des thématiques sensibles, comme la protection des athlètes contre les abus. Des éléments qui ont convaincu les apprenants. « J’ai beaucoup appris en floorball et en badminton.

On nous a aussi formés sur la manière de protéger nos athlètes contre les abus sexuels. Nous allons accompagner nos prédécesseurs dans les activités physiques et sportives adaptées aux personnes en situation de handicap », témoigne Bibata Ilboudo, étudiante à l’ISSDH.

Pour Bertrand Tuina, directeur sportif de Special Olympics Burkina, cette formation permettra de renforcer l’encadrement des athlètes tout en améliorant la pédagogie d’entraînement. « L’objectif de cette formation était de renforcer les compétences de nos encadreurs. Nous avons insisté sur la maîtrise des règlements et sur les méthodes pédagogiques adaptées », précise-t-il.

Avec cette initiative, Special Olympics Burkina espère consolider son engagement en faveur de l’inclusion des personnes vivant avec un handicap. Le renforcement des capacités des coachs ouvre la voie à un encadrement plus professionnel et plus humain, contribuant à atteindre les objectifs d’inclusion sociale et sportive de l’institution.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite