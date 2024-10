Education environnementale au Burkina Faso : Une étude révèle un besoin de formation des enseignants

publicite

0 Partages Partager Twitter

La Coalition Nationale pour l’Education Pour Tous du Burkina Faso (CN-EPT/BF) a organisé un atelier de restitution intermédiaire le lundi 14 octobre 2024 à Ouagadougou. Cet atelier vise à présenter les résultats de l’étude menée sur l’éducation environnementale au Burkina Faso.

La suite après cette publicité

La Coalition Nationale pour l’Education Pour Tous du Burkina Faso (CN-EPT/BF) a présenté son rapport à Ouagadougou sur l’état des lieux et enjeux de l’Education à l’Environnement et au Développement Durable au Burkina Faso. Cette étude avait pour objectif de collecter les initiatives de sensibilisation et d’éducation des enfants à la protection de leur environnement au Burkina Faso.

Selon Tahirou Traoré, coordonnateur national de la Coalition Nationale pour l’Education Pour Tous du Burkina Faso (CN-EPT/BF), cette étude consistait à identifier les aspects de l’éducation à l’environnement dans les différents programmes scolaires au Burkina Faso afin de pouvoir faire des plaidoyers.

« L’objectif, c’est d’identifier les aspects concernant l’éducation à l’environnement dans nos différents programmes scolaires et aussi dans l’optique de faire un plaidoyer pour la prise en compte de l’éducation à l’environnement et au développement durable dans les curricula », a-t-indiqué.

Les résultats de cette étude montrent qu’au cours d’une semaine, deux heures sont consacrées pour l’éducation à l’environnement. Un temps jugé insatisfaisant pour les acteurs de la coalition. Quant aux acteurs du secteur de l’éducation, ils reconnaissent les résultats de cette étude et souligne que cette question de l’éducation à l’environnement est transversale.

« Les problématiques sont transversales dans l’enseignement. Quand vous prenez les différents champs disciplinaires qui sont développés dans le contenu, alors les questions environnementales se retrouvent enseignées, de sorte qu’il n’y a pas une discipline spécifique qui prenne en charge les questions, mais ces questions sont transversales. Vous en trouverez en langue et communication, vous en trouverez dans les mathématiques, sciences et technologies, en EPS, art, culture et production, et en sciences humaines et sociales », a précisé Issaka Kaboré, inspecteur de l’enseignement du premier degré en service à la direction générale de la qualité de l’éducation formelle.

En rappel, cette étude a concerné toutes les régions du Burkina Faso pendant la période de juillet à octobre 2024. Cette étude révèle également que 64% des enseignants enquêtés ont besoin de formation en éducation à l’environnement.

Amidou OUEDRAOGO

Pour Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite