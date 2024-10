Triple élimination VIH, Syphilis, Hépatite : La CORAB renforce les capacités des acteurs à Ouagadougou

publicite

La Coalition des Réseaux et Associations de lutte contre le VIH/SIDA et de la promotion de la santé (CORAB) organise à Ouagadougou, du 14 au 16 octobre 2024, un atelier de formation à l’intention des acteurs locaux de la lutte contre le VIH/SIDA. Cet événement a pour but de renforcer leurs capacités à mettre en œuvre la stratégie de triple élimination du VIH, de la syphilis et des hépatites.

L’objectif premier de cet atelier de formation des acteurs locaux pour l’intégration et la mise en œuvre de la triple élimination VIH, Syphilis Hépatite, est de renforcer les capacités des acteurs de la société civile à promouvoir et à mettre en œuvre des stratégies intégrées pour la prévention, le dépistage et le traitement du VIH, de la syphilis et de l’hépatite B chez les mères et les enfants, afin de répondre aux exigences de santé publique mondiale sur la triple élimination.

Déployé dans six pays d’Afrique notamment le Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Togo, Ghana, Sierra Leone et Liberia, ce projet illustre une dynamique de collaboration régionale pour faire face à des enjeux de santé publique communs. Il entend spécifiquement fournir des connaissances pratiques et théoriques sur les méthodes de prévention, de dépistage et de traitement du VIH, de la syphilis et de l’hépatite virale B chez la mère et l’enfant.

« Ce sont des pays qui ont été identifiés comme étant soit des pionniers sur la question de la triple élimination, soit des pays qui ont un taux de transmission mère et enfant assez élevé. C’est donc de vraiment travailler avec les organisations de la société civile ici au Burkina, pour qu’il y ait une meilleure coordination entre les acteurs communautaires, et les politiques nationales, pour que les résultats soient atteints de façon plus efficaces », a laissé entendre Hadidjatou Ba, chargée des plaidoyers et du renforcement de capacité pour la santé en Afrique de l’Ouest et du Centre.

Pour le comité d’administration de la CORAB, les attentes vis-à-vis de cet atelier sont énormes. « D’abord, c’est que les participants suivent très bien, afin de partager ce qu’ils ont appris à ceux qui ne sont pas là.

Par exemple quand vous allez prendre le Burkina, il y a plus de 200 structures associatives qui font de la prise en charge communautaire, donc on forme une vingtaine qui à leur tour doivent former et donner l’information à d’autres structures qui ne sont pas là », a précisé Edouard Diapa, président du conseil d’administration de la CORAB.

