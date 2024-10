Koudougou : Des journalistes à l’école de la Cour des Comptes

publicite

0 Partages Partager Twitter

La Cour des comptes organise du 14 au 18 octobre 2024 à Koudougou une formation au profit des journalistes. L’objectif est de faire connaitre la juridiction supérieure de contrôle des finances publiques.

La suite après cette publicité

La juridiction supérieure de contrôle des finances publiques, la cour des comptes du Burkina Faso, s’ouvre aux journalistes. Le Premier Président de la Cour des Comptes du Burkina Faso, Latin Poda, a expliqué que cette formation vise une meilleure compréhension des missions et procédures de l’institution aux journalistes.

« La Cour des Comptes, en tant que juridiction supérieure de contrôle des finances publiques, joue un rôle crucial dans la promotion de la bonne gouvernance financière et la transparence. Notre mission est de veiller à ce que les deniers publics soient utilisés de manière efficace, efficiente et conforme aux lois en vigueur. Pour ce faire, nous réalisons des audits, des contrôles et des évaluations des politiques publiques. De plus, nous avons la mission de juger les comptes des comptables publics et de sanctionner les fautes de gestion », a-t-il souligné.

Egalement, il souligné que la Cour des comptes souhaite une familiarité des attributions, des procédures applicables devant elle et les rapports possibles entre l’institution et la presse.

« Nous voulons permettre une exploitation judicieuse de nos rapports pour une meilleure information du public. Votre rôle est crucial dans la chaîne de la bonne gouvernance. En tant que relais d’information, vous avez le pouvoir de sensibiliser l’opinion publique et de promouvoir la transparence », a précisé le Premier Président de la Cour des Comptes du Burkina Faso.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite