Lutte contre la corruption : Le REN-LAC cherche des solutions à travers un colloque à Ouagadougou

Le Centre de Formation et de Recherche anti-corruption (CFRAC) du Réseau National de Lutte Anti-corruption (REN-LAC) en collaboration avec le Centre d’Etudes, de Documentation et de Recherche économique et sociale de l’université Thomas Sankara a organisé un colloque international ce mercredi 16 octobre 2024 à Ouagadougou. Ce colloque, placé sous le thème « Corruption et développement en Afrique », a réuni des acteurs de plusieurs domaines venus de différents pays. Il a pour objectif principal de contribuer à une meilleure compréhension du phénomène de la corruption et de ses impacts sur la société.

« Corruption et développement en Afrique», c’est sur ce thème que se tient ce colloque international à l’Université Joseph Ki-Zerbo. Plusieurs communications axées sur quatre thématiques sont au programme au grand bonheur des participants.

Pr Florent Hien, Directeur du CFRAC et président du comité d’organisation a expliqué que le choix de ce thème n’est pas fortuit au regard de l’état de gouvernance des Etats africains et qu’il faut une contribution des acteurs de la recherche pour des solutions contre la corruption.

« Le choix d’un tel thème ne révèle pas d’un simple hasard mais découle d’une analyse profonde de l’état de la gouvernance dans les pays africains. Ce qui interpelle les acteurs de la recherche à apporter leur modeste contribution dans la recherche de solutions idoines au problème de la corruption endémique qui mine notre continent», a déclaré Pr Florent Hien.

Également, il a précisé que ce colloque vise à outiller l’ensemble des acteurs sur une connaissance approfondie pour appréhender et combattre la corruption.

«Au regard des enjeux actuels, le présent colloque aura pour objectif d’approfondir les réflexions à la fois au niveau des chercheurs, des décideurs politiques et des praticiens pour mieux appréhender le phénomène de la corruption et le combattre plus efficacement», a soutenu Pr Florent Hien.

Pour Urbain Millogo, Contrôleur d’Etat par intérim, c’est une excellente initiative car elle permettra aux scientifiques de se retrouver ensemble et chercher les causes de la corruption afin de pouvoir la combattre.

«Pour combattre un phénomène, il faut connaître ses causes. Il faut l’étudier, il faut l’analyser. Et on a des chercheurs dans tous ces domaines-là qui peuvent aller au fond, trouver pourquoi nous nous comportons comme ça, et nous-mêmes ne comprenons pas, et ramener ça pour qu’on l’utilise dans la sensibilisation et dans la lutte contre la corruption. Donc c’est fondamental», a souligné le contrôleur d’Etat par intérim.

Daouda Kirakoya, inspecteur général des finances et représentant du ministre de l’économie et des finances a indiqué que le ministère de l’économie porte beaucoup d’intérêt à ce colloque qui permettra de savoir comment lutter contre la corruption.

«Nous attendons justement les résultats qui permettent de mieux lutter contre la corruption. Les ressources financières sont indispensables aujourd’hui pour non seulement la reconquête de notre territoire, mais également le développement économique et social.

Donc le moindre franc que nous perdons ou que nous utilisons mal du fait de la corruption est un effet néfaste pour le développement de notre pays», a-t-il laissé entendre. En rappel, le colloque international contre la corruption a pour objectif global la contribution à une meilleure compréhension du phénomène de la corruption et de ses impacts sur la société.

Soumaïla MALO (stagiaire)

Burkina 24

