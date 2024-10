Orange Burkina Faso commémore l’acte 12 de « l’Ethics and Compliance Day » sous le signe de zéro tolérance vis-à-vis de la corruption

Orange Burkina Faso a commémoré la 12ème édition de « l’Ethics and Compliance Day » le lundi 14 octobre 2024 à Ouagadougou avec pour thème « alerte interne : quel impact sur l’entreprise ».

Orange Burkina Faso s’est résolument engagé depuis plus d’une dizaine d’années dans la promotion de la bonne gouvernance en son sein et dans une politique de zéro tolérance vis-à-vis de la corruption.

Cela s’est matérialisé par la mise en place d’une journée dénommée « Ethics and Compliance Day ». En effet, cette journée vise essentiellement à rappeler, sensibiliser et former le personnel de Orange sur ses engagements envers l’éthique dans le but de faire de la compliance son cheval de bataille.

Egalement, cette journée se veut une lucarne pour ré-adopter les bonnes pratiques de la lutte contre toute forme de corruption. Pour l’acte 12 de « l’Ethics and Compliance Day », les réflexions ont porté sur la thématique « Alerte interne : quel impact sur l’entreprise » avec un panel co-animé par l’Autorité Supérieur de Contrôle de l’Etat et Lutte contre la Corruption (ASCE-LC) et le Réseau National de Lutte Contre la Corruption (REN-LAC).

D’ailleurs, le Directeur de la Régulation, des Affaires Juridiques et de la conformité de Orange Burkina Faso, Laurent Karanga a soutenu que le thème s’inscrit en droite ligne avec les valeurs de Orange Burkina Faso.

« La pertinence de ce thème met chacun de nous face à sa propre responsabilité dans le cadre de la lutte contre la corruption. Devons-nous être passifs face à des actes et comportements inappropriés qui peuvent impacter la survie et la pérennité de notre organisation ? », s’est-il questionné. Aussi, il a encouragé chacun de ses collaborateurs à se réapproprier les principes de base de la compliance gage de la pérennité de l’engagement collectif en faveur de l’éthique et de la transparence.

En outre, Nafy Silue Coulibaly, Directrice Générale de Orange Burkina Faso a lancé un appel à l’endroit du personnel de Orange Burkina Faso à saisir l’opportunité de cette journée pour replacer l’éthique, l’intégrité, la prévention des risques de corruption et la conformité au centre des réflexions et des actions. « Il est essentiel que chacun de nous à travers ses actes, protège la réputation du groupe Orange ainsi que celle des employés et de nos partenaires », a-t-elle exhorté.

Du reste, Urbain Millogo, Contrôleur Général d’Etat Adjoint de l’ASCE-LC a félicité Orange Burkina Faso pour la tenue effective de cette journée. Aussi, il a réaffirmé son engagement à accompagner Orange Burkina Faso dans la lutte contre la corruption.

Nonobstant, il a rappelé que la lutte contre la corruption est une affaire de tous et chacun devrait s’y engager pour l’éradiquer complètement. En marge de la commémoration de la 12ème édition de « l’Ethics And Compliance Day », trois collaborateurs de Orange Burkina Faso ont été primés à l’issue d’un jeu concours organisé en interne.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

