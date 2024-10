Ordre des Avocats du Burkina Faso : Au tour de Me Batibié Benao !

publicite

0 Partages Partager Twitter

Me Batibié Benao a officiellement reçu le Bâton de l’Ordre des Avocats du Burkina Faso. L’acte symbolique est intervenu à l’occasion d’une cérémonie solennelle de passation, ce jeudi 17 octobre 2024, à Ouagadougou, et sous l’œil vigilant du Premier ministre, Me Apollinaire Kyelem de Tambela.

La suite après cette publicité

Me Siaka Niamba, Bâtonnier sortant, a officiellement cédé le bâton de commandement. Me Batibié Benao, en le recevant des mains de l’ancien Bâtonnier, Me Titinga Pacéré, est devenu le nouveau Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Burkina Faso pour une durée de 3 ans. Mais avant de lâcher le témoin, Me Siaka Niamba a tenu à faire savoir les acquis engrangés par son équipe au cours des 3 dernières années.

De l’accompagnement des confrères et consœurs en difficulté ainsi que leurs familles à la défense de l’intégrité de la profession d’Avocat, en passant par la défense des intérêts d’autres acteurs de la justice, le Bâtonnier sortant a fait remarquer le travail abattu sans repos et sans relâche jusqu’à ce jour de passation du Bâton.

« Nous avons également fait en sorte qu’il y ait un recrutement de jeunes actuellement en formation…Nous avons, comme cela ne s’est jamais passé par le passé, inscrit (ndlr, au barreau) beaucoup de confrères venant d’autres pays et d’autres corps de métiers.

Nous avons opérationnalisé l’acte d’Avocat… », a-t-il en sus cité tout en ne se voulant pas exhaustif. Il dit en somme passer le flambeau avec un Ordre, un barreau intact. Et a espéré que son successeur prenne bien soin de ce barreau intact qu’il laisse entre ses mains.

Les 5 axes stratégiques de la nouvelle équipe

Me Batibié Benao, prenant la balle au bond, a décliné sa vision ainsi que son programme pour les 3 prochaines années. « Nous entendons au cours de ces 3 prochaines années poursuivre la structuration de notre Ordre afin de répondre aux défis de l’heure », a-t-il confié.

L’action de son équipe, a-t-il également laissé entendre, sera bâtie autour de 5 axes stratégiques dégagés en prenant en compte les mises à jour apportées par le Plan d’action stratégique décennal du barreau.

« La structuration de l’Ordre et l’organisation des entités qui lui sont rattachées, la régulation de l’accès à la profession, la modernisation et l’amélioration de l’exercice professionnel, la protection du périmètre du droit et le développement par la formation et la coopération internationale », a-t-il énuméré.

Me Batibié a en outre fait part de 2 préoccupations, qu’il a indiqué extraire de leur vision pour l’Ordre. « Il s’agit des services que nous devons apporter aux plus démunis. Pour que ce soutien soit réel et effectif, nous avons le droit de demander à ce que le système d’assistance judiciaire soit véritablement au bénéfice de ceux qui en ont besoin », a-t-il déclaré entre autres, citant le règlement UEMOA en la matière. Le nouveau Bâtonnier a somme toute promis de veiller à ce que les règles de discipline soient leur seconde religion…

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite