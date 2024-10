Assemblée annuelle 2024 de la Banque mondiale : Le Burkina Faso présente son pacte national énergie

publicite

0 Partages Partager Twitter

En marge de l’Assemblée annuelle 2024 de la Banque mondiale tenue à Washington du 21 au 26 octobre 2024, qui a réuni les dirigeants du monde et les représentants de la société civile autour des enjeux de l’avenir de la coopération internationale, le ministre de l’Energie, des Mines et des Carrières, Yacouba Zabré GOUBA, a présenté une communication sur le pacte national de l’Energie, à l’initiative mission 300, le vendredi 25 octobre 2024.

La suite après cette publicité

Le M300 est une initiative de la banque mondiale et de la BAD qui vise à fournir un accès à l’électricité à 300 millions d‘africains d’ici 2030 grâce à un financement agile et à des partenariats solides et diversifiés.

Dans sa communication le ministre GOUBA a relevé que le pacte pour le Burkina Faso est basé sur le pacte énergétique de la région Afrique et reflète l’engagement du Gouvernement du Burkina Faso à prendre les mesures essentielles nécessaires pour parvenir à des services énergétiques abordables, fiables et propres et à augmenter considérablement la part des énergies renouvelables dans son bouquet énergétique.

Le pacte présenté par le ministre en charge de l’Energie du Burkina Faso décrit les défis à relever pour atteindre les objectifs et un plan d’action crédible pour relever ces défis.

Le M300 est une initiative qui permettra au Burkina d’« accroitre sa capacité de production, notamment dans les zones rurales à travers les énergies renouvelables ; d’accroître le taux d’accès à l’électricité qui est de 26% à 90% à l’horizon 2030 ; d’améliorer la qualité du service de fourniture d’électricité en stabilisant le réseau et en réduisant le nombre de coupures ».

Cette initiative permettra également d’accroitre le taux d’utilisation des équipements de cuisson propre des ménages et d’améliorer le cadre règlementaire du secteur de l’énergie pour une meilleure attractivité du secteur privé.

Source : Direction de la Communication et des Relations Presse du Ministère en charge des mines

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite