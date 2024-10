Médias au Burkina Faso : Le ministère de la communication assure désormais l’établissement des cartes de presse et laissez-passer

publicite

Le ministère en charge de la communication à travers la direction générale de la communication et des médias a organisé, ce mercredi 30 octobre 2024, la cérémonie de transfert des attributions du comité technique de délivrance de la carte de presse, du Conseil supérieur de la communication (CSC) vers le ministère de la communication.

Désormais le ministère de la communication à travers la direction générale de la communication et des médias assurera la confection des cartes de presse et des laissez-passer. «Aujourd’hui, nous sommes heureux d’annoncer que le ministère de la communication est prêt à assurer pleinement cette responsabilité.

Cette passation de charge symbolise non seulement un transfert de responsabilité mais également un engagement renouvelé à promouvoir la liberté de la presse, à protéger les droits des journalistes et à garantir la transparence et l’efficacité dans la délivrance des cartes de presse et des laissez-passer », a laissé entendre Fidèle Aymar Tamini, secrétaire général du ministère en charge de la communication.

De son avis, cette cérémonie marque une nouvelle étape dans l’organisation et la gestion de la carte de presse et du laissez-passer au Burkina Faso.

«En 2021, le gouvernement du Burkina Faso conscient des enjeux liés à la régularisation des médias et à la protection des professionnels de l’information a adopté le décret 0880/PRES/PM/MINEFID/MCRD du 18 août 2021 portant modalités de délivrance de la carte de presse et du laissez-passer au Burkina Faso.

Ce décret établit les modalités de la délivrance de la carte de presse et du laissez-passer et stipule en son article 15 que le ministère de la communication assure le secrétariat permanent du comité technique de délivrance de la carte de presse », a-t-il rappelé.

Il a salué le travail abattu par le conseil supérieur de la communication qui a assuré cette période de transition en attendant la mise en place du secrétariat permanent. «Le conseil supérieur de la communication a assuré cette responsabilité avec diligence et professionnalisme», a-t-il souligné.

Au nom du comité technique de délivrance de la carte de presse et du laissez-passer, Nadège Yé, journaliste aux Éditions Sidwaya, a mentionné que le transfert des attributions permettra au comité technique de sortir d’une zone de léthargie engendrée par la lenteur du processus. Elle a rappelé que l’objet de la carte de presse est d’assainir le monde des médias au pays des Hommes intègres.

Par ailleurs, Nadège Yé a interpellé à ce que ce transfert des attributions ne consacre pas un recul dans l’établissement de la carte de presse et du laissez-passer au Burkina. «Mais qu’il lui apporte plutôt un plus en renforçant l’esprit d’institution indépendante afin qu’il puisse jouer correctement le rôle qui est attendu de lui», a-t-il lancé.

Fousséni Kindo, directeur de cabinet du président du conseil supérieur de communication a appelé le ministère à mettre en place un secrétariat autonome avec un personnel consacré uniquement au comité. «Cela facilitera l’application du règlement intérieur et le suivi des décisions du comité», a-t-il dit.

En rappel de 2020 à 2024, le conseil supérieur de la communication a confectionné 429 cartes de presse et 12 laissez-passer.

Willy SAGBE

Burkina 24

