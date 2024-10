An 10 de l’insurrection populaire d’octobre 2014 : Des OSC veulent « garder vive la flamme » de l’événement

A l’occasion de la célébration du 10e anniversaire de l’insurrection populaire d’octobre 2014, ce jeudi 31 octobre 2024, des organisations de la société civile ont organisé une conférence publique à la Bourse du travail de Ouagadougou.

Elie Tarpaga, président du Comité de défense et d’approfondissement des acquis de l’insurrection populaire (CDAIP), une des organisations de la société civile à l’initiative de cette conférence publique, a fait remarquer le contexte dans lequel se tient cette commémoration.

« Aujourd’hui, nous commémorons ces événements… dans un contexte d’aggravation de la crise structurelle multidimensionnelle, dont la manifestation la plus grave est la guerre civile réactionnaire en cours… », a-t-il indiqué.

Aussi a-t-il rappelé que le thème choisi n’est pas fortuit. « La tenue de la conférence publique autour du thème ‘’10e anniversaire de l’insurrection populaire d’octobre 2014 : leçons et perspectives d’actions pour le peuple contre le terrorisme et pour un véritable changement en sa faveur’’ est une preuve de notre détermination à garder vive la flamme de l’insurrection populaire d’octobre 2014 et de la résistance victorieuse au putsch de septembre 2015 », a-t-il laissé entendre.

Il a par ailleurs appelé à la mobilisation et à la détermination pour la poursuite de la lutte pour la défense et l’approfondissement des acquis de l’insurrection populaire. « Nous appelons également nos militants et les populations à accroitre la solidarité à l’endroit des populations éprouvées par la guerre », a-t-il aussi invité.

