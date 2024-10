9ème congrès ordinaire du SYNATEB : Abdoul Karim Bikienga porté à la tête de la structure

publicite

Le Syndicat National des Travailleurs de l’Éducation de Base (SYNATEB) du Burkina Faso a tenu son 9ème Congrès Ordinaire les 29 et 30 octobre 2024. Après deux jours de rétrospection sur la situation du pays, sur la vie de l’instance elle-même, le SYNATEB a également procédé au renouvellement de son bureau, le mercredi 30 octobre 2024.

« Face aux conséquences de la crise sécuritaire sur le système éducatif à la remise en cause des libertés démocratiques et syndicales, renforçons le SYNATEB pour qu’il soit une organisation solide de défense des droits démocratiques et sociaux de ses militants », a été le thème de ces deux jours de travaux. 122 délégués venus de 38 Sections et 3 comités spécifiques ont pris part aux travaux de ce 9è Congrès ordinaire.

A travers ce thème, les congressistes ont échangé sur la situation sécuritaire du pays, les libertés individuelles et collectives, la sauvegarde des acquis sociaux durement obtenus par les devanciers mais aussi la contribution de cette faîtière dans l’atteinte de ces objectifs cités. Selon Abdoul Karim Bikienga le nouveau secrétaire général du SYNATEB à l’issue de ces deux jours, ce sont des motions qui ont été mises sur la table.

« Les deux jours de travaux ont permis de faire le bilan des orientations prises au denier congrès, de revisiter la PFR du SYNATEB en vue de le renforcer pour qu’il contribue davantage à défendre les intérêts matériels et moraux de ses militant(e)s, la qualité d’une école démocratique et populaire au profit des enfants du Burkina et à jouer sa partition dans le combat de notre peuple pour l’avènement d’un Burkina prospère », a déclaré Karim Bikienga.

A l’occasion de cette 9ème rencontre, ce syndicat a procédé au renouvellement de son bureau. Ainsi le secrétaire général adjoint Abdoul Karim Bikienga est désormais le secrétariat général de la structure pour un mandat de 4 ans. Dès sa prise de fonction, il a reconnu l’immensité de la tâche qui leur a été confiée.

« Nous prenons la tête de cet organe dans un contexte marqué par des crise. Nos camarades sont les plus touchés par le terrorisme. Au regard de la situation sécuritaire qu’évoquent les autorités, beaucoup de nos revendications sont plus ou moins en léthargie.

Dans tous les cas, les enseignants ont démontré leur patriotisme à travers leurs sacrifices sur le terrain donc nous estimons que des choses doivent être faites pour améliorer la condition de façon générale des travailleurs de l’éducation », a plaidé le nouveau secrétaire général.

Le SYNATEB est un syndicat qui est né le 28 mai 1995. Il est représenté dans les 13 régions à travers des coordinations régionales, et est représenté dans les 45 provinces, à travers des sections syndicales. Ce syndicat a également dénoncé le licenciement du secrétaire général de la CGT-B Moussa Diallo.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

