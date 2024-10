Tour du Faso 2024 : Et de trois pour Anton Popov de la Russie !

publicite

Le Russe Anton Popov est la véritable star du Tour du Faso 2024, même s’il ne porte pas le maillot jaune. Il brille sur les différentes étapes de cette 35e édition. Il vient de remporter sa troisième étape ce jeudi 31 octobre 2024, lors de l’étape Bobo-Dioulasso – Pâ.



130,8 km : c’était la distance à parcourir pour remporter la 7e étape du Tour du Faso 2024. Après déjà six étapes disputées, la fatigue commence à se faire sentir. Il faut donc encore disposer de bonnes réserves d’énergie pour s’imposer. À ce jeu, Anton Popov s’est montré le plus frais, le plus endurant et le plus rapide sur cette étape, devançant adversaires et coéquipiers sur la ligne d’arrivée à Pâ dans un sprint groupé.

58 coureurs étaient au départ de cette 7e étape du Tour du Faso depuis Bobo-Dioulasso. Les Russes prennent les devants dans le peloton sous la conduite de Samyr Stash, qui remporte le premier sprint intermédiaire.

Pourtant, le jeune Saturnin Yaméogo prend ensuite la tête de la course, accompagné de trois autres coureurs. Le Burkinabè s’impose au premier sprint intermédiaire devant le maillot jaune, Mohcine Al Kouraji, dans la commune de Sogossagasso (26,8 km). Un groupe de coureurs prend alors une échappée, avec Saturnin Yaméogo en tête, et creuse un écart de deux minutes.

Il s’impose à Koumbia (65 km) au deuxième point chaud avant de terminer 3e au troisième point chaud, remporté par Jéré Sadikou Kossoko du Cameroun. Il reste alors 30,8 km à parcourir pour espérer remporter l’étape. Les Marocains et les Russes accélèrent le rythme pour rattraper l’échappée, ce qui est fait à 15 km de l’arrivée.

Alors, un sprint pour départager les concurrents. Lors du sprint final, Anton Popov s’impose sans problème, remportant ainsi sa troisième étape après ses victoires à Koudougou et à la 4e étape à Boromo. Il remporte l’étape en 2h54min43s soit une vitesse moyenne estimée 44,918 km/h.

Le Marocain Mohcine Al Kouraji conserve son maillot jaune de leader après cette 7e étape. Saturnin Yaméogo reste le meilleur jeune de la compétition. Le Marocain Driss El Alouani porte le maillot vert du classement aux points.

