Burkina Faso : La 2e édition du Forum du Leadership et de l’Entreprenariat Musulman officiellement lancée

La 2e édition du Forum du Leadership et de l’Entreprenariat Musulman (FOLEM) a été officiellement ouverte le jeudi 31 octobre 2024 à l’Université Joseph Ki-Zerbo à Ouagadougou. Ledit Forum est sous l’initiative du Cercle d’Etudes, de Recherches et de Formation Islamique (CERFI) et se tient du 31 octobre au 2 novembre 2024.

En 72h durant, soit du 31 octobre au 2 novembre 2024 à l’Université Joseph Ki-Zerbo, le Forum du Leadership et de l’Entreprenariat Musulman (FOLEM) se donne pour objectif de renforcer les liens entre les participants, et leurs leaderships ainsi que leurs connaissances sur l’entrepreneuriat.

Pour cette 2e édition, le FOLEM mettra l’accent sur la place de l’éthique et de l’innovation dans l’entreprenariat dans un Burkina Faso plus résilient, selon les dires de Dr Adama Coulibaly, vice-président du Cercle d’Etudes, de Recherches et de Formation Islamique (CERFI). D’où le thème « Entrepreneuriat Ethique et Innovant pour un Burkina résilient ».

Souleymane Ouédraogo, le représentant du ministre en charge du commerce, a tenu à saluer à sa juste valeur le choix de ce thème et également féliciter le CERFI pour l’organisation de ce FOLEM.

« L’entrepreneuriat sans éthique, ça va s’effondrer parce que les valeurs morales sont en décadence aujourd’hui. Si on décide d’embrasser une carrière en entrepreneuriat sans avoir des valeurs éthiques ça veut dire qu’on ne peut pas avancer.

Le thème est d’actualité parce qu’avec le contexte actuel que nous avons aujourd’hui, on ne doit pas aller à la recherche de l’argent sans avoir d’autres valeurs qui vont nous aider à sortir de ce contexte sécuritaire », a indiqué Souleymane Ouédraogo. Au cours de ce forum, des activités sont prévues pour les 500 participants venus des différentes provinces du pays à cette édition.

« Nous aurons l’opportunité d’entendre des intervenants inspirants sur le leadership que nous devons incarner afin de réussir dans nos différentes entreprises », a fait savoir le vice-président du CERFI. Il est prévu en d’autres termes à cette édition des panels, des ateliers, des espaces B to B. A l’endroit des jeunes entrepreneurs Harouna Natama, représentant du parrain à cette édition, a invité ces derniers à beaucoup plus d’efforts tout en étant honnêtes dans leurs affaires.

« Il faut aller dans le droit chemin et être honnête. Ne pas faire les affaires pour chercher l’argent n’importe comment parce que si on est honnête et courageux toutes difficultés qui vont s’imposer à nous on peut trouver la solution et aussi on peut bénéficier des accompagnements pour avancer », a souligné Harouna Natama.

