Des jeunes bandits ayant dérobé des armes à leurs parents arrêtés par la Gendarmerie de Yagma

publicite

0 Partages Partager Twitter

13 présumés auteurs de braquages, de vols à mains armées, arrêtés dans la ville de Ouagadougou par la brigade ville de la troisième légion de Gendarmerie de Yagma, ont été présentés à la presse ce mardi 05 novembre 2024.

La suite après cette publicité

Treize (13) personnes interpellés pour des faits de braquage dans la ville de Ouagadougou par la Gendarmerie de Yagma. Organisés par groupe de deux (02) et trois (03), ces individus, au moyen d’armes à feu, d’armes factices et d’armes blanches écumaient leurs victimes dans les quartiers Bassinko, Gambre-yaarė, Marcoussis et Yagma, selon les explications de l’Adjudant-Chef Laurent Benoît, Commandant de la Brigade ville de Yagma.

Ces présumés auteurs dont l’âge est compris entre 18 et 26, tous de nationalité burkinabè, sont poursuivis pour braquages, multiples vols à mains armées, association de malfaiteurs, complicité de vol à mains armées et de recel.

Cinq pistolets automatiques, des couteaux, des pièces de motos, un ordinateur portable, ont été saisis des mains de ces individus interpellés, suite à une enquête de la Gendarmerie. Parmi les armes récupérées, il y a des armes qui ont été dérobées par des enfants à leurs parents, selon l’Adjudant-Chef Laurent Benoît.

C’est dans l’exécution de ses missions quotidiennes que la brigade ville de gendarmerie de Yagma a reçu de nombreuses plaintes des populations riveraines victimes de braquages et de vols. Suite à cela la Brigade Ville de Gendarmerie de Yagma a ouvert une enquête. Faisant suite à cela, les investigations permettront d’interpeller les 13 individus.

« En effet, ils procédaient d’abord au repérage des endroits propices pour leurs opérations, notamment les boutiques, les voies non éclairées et les abords des auberges dont les clients sont les cibles privilégiées.

Et à l’aide de leurs armes, ils menaçaient et intimidaient leurs victimes avant de les déposséder de leurs motos, téléphones portables, argent et autres objets de valeur. Ainsi, les motos volées étaient soit vendues en l’état, soit dépiécées avant d’être vendues », a indiqué le Commandant de la Brigade ville de Yagma.

Les faits constituent des infractions à la loi pénale prévues et réprimées par les « articles 316-1 et suivants, 362- suivants, 612-1 et suivants du Code Pénal. Les treize (13) présumés auteurs seront présentés au Procureur du Faso, près le Tribunal de Grande Instance OUAGA I dans les plus brefs délais, informe l’officier.

Les investigations selon de l’Adjudant-Chef Laurent Benoît poursuivent pour non seulement retrouver ceux en cavale mais aussi pour démanteler d’autres réseaux afin d’assurer la quiétude des populations de la ville de Ouagadougou.

C’est le lieu pour le chef d’escadron, Issa Paré, d’interpeller les détenteurs légaux d’armes à feu à prendre toutes les précautions afin que ces armes ne se retrouvent entre les mains de leurs progénitures ou de bandits.

La Gendarmerie Nationale invite par ailleurs, la population à redoubler de vigilance et à poursuivre les dénonciations aux numéros verts suivants :16 ou 80 00 11 45 pour la Gendarmerie Nationale, le 17 pour la Police Nationale, 1010 pour le Centre National de Veille et d’Alerte.

Akim KY

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite