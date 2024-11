ZACA : Des jeunes commerçants demandent la « clémence » du Capitaine Ibrahim Traoré afin de sauver un investissement d’au moins 300 millions de F CFA

publicite

Les commerçants du marché de la jeunesse, menacés de déguerpissement, ont sollicité la clémence du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, ainsi que de son gouvernement. La conférence de presse au cours de laquelle l’appel a été lancé s’est tenue ce mardi 5 novembre 2024, au sein dudit marché, sis à la Zone d’aménagement commerciale et administrative (ZACA), à Ouagadougou.

Les commerçants du « marché de la jeunesse » sont menacés de déguerpissement par l’Office national du contrôle des aménagements et des constructions (ONC/AC). Il leur est reproché d’avoir créé un marché au sein de la Zone d’aménagement commerciale et administrative (ZACA) ; zone destinée à d’autres usages.

Loin de s’opposer à la décision de l’Office, les jeunes entrepreneurs ont fait amende honorable. « Le projet de construction de boutiques dans la ZACA a soulevé certaines préoccupations et nous tenons à présenter nos sincères excuses au Président du Faso et à son gouvernement pour tout inconvénient ou malentendu occasionné », a déclaré Abdoul Razack Tassembédo, porte-parole des commerçants du marché de la jeunesse.

Ils reconnaissent s’être lancés dans la réalisation du projet sans une connaissance suffisante des règlementations en vigueur concernant la ZACA. « Nous reconnaissons l’importance de respecter les directives, et nous nous engageons à collaborer de manière transparente avec le gouvernement », a fait savoir Abdoul Razack Tassembédo.

Face à la mise en demeure d’un mois qui leur a été notifiée de quitter les lieux, les jeunes commerçants, après plusieurs tentatives de trouver une issue heureuse, ont sollicité la clémence du Président du Faso. « Nous sollicitons la clémence du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, ainsi que de son gouvernement pour permettre la poursuite de ce projet pendant une période raisonnable d’au moins 5 ans », a appelé le porte-parole des commerçants.

Ce délai, des dires des jeunes commerçants, pourrait permettre de démontrer les avantages tangibles et positifs que leur projet apportera à la région du Centre et à ses habitants. Ce délai également, pour les investissements qui ont pu être faits et en cours, estimés à au moins 300 millions de F CFA.

« Sans votre intervention M. le Président du Faso, ce sont plusieurs jeunes qui se retrouveront désœuvrés et des familles dans le désarroi. Vous êtes notre dernier espoir pour retrouver le sourire », ont-ils réitéré leur appel à l’aide.

Le site en question comprend 42 boutiques externes et 401 boutiques internes, avec un taux d’exécution des travaux avoisinant les 95%. Il s’étend sur 2 parcelles. A en croire les conférenciers du jour, ce projet contribuera à réduire le chômage en créant plus de 1.500 emplois directs et 5.000 indirects.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

