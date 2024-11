Burkina Faso : 110 Burkinabè formés à la technologie chinoise du Juncao

publicite

0 Partages Partager Twitter

Les participants à la première session de formation certifiante sur la production de fourrage et de champions comestibles avec la technologie du Juncao ont reçu leurs certificats de fin de formation, ce lundi 11 novembre 2024, à l’occasion d’une cérémonie officielle, à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

Du 22 octobre au 11 novembre 2024 à l’Ecole nationale de l’élevage et de la santé animale (ENESA) de Ouagadougou, 110 bénéficiaires constitués entre autres d’agents et de cadres des directions centrales et régionales du ministère de l’agriculture, des ressources animales et halieutiques ; des chercheurs et enseignants chercheurs de l’Institut de l’environnement et de recherches agricoles du Burkina Faso (INERA) et de l’Université Nazi Boni ont été formés sur la production de fourrage et de champions comestibles avec la technologie du Juncao.

Selon Noel Nabi, représentant des bénéficiaires de cette première session de formation certifiante, ce séminaire a été possible grâce à la collaboration entre le ministère de l’agriculture, des ressources animales et halieutiques et l’ambassade de la république populaire de Chine au Burkina Faso.

Ces 3 semaines de formation, à l’en croire, ont été riches en enseignement théorique et en application sur le terrain. Elles ont permis aux bénéficiaires, a-t-il ajouté, d’acquérir des connaissances approfondies sur la technologie du Juncao. « Nous nous sommes appropriés les techniques de production et de valorisation du Juncao », a-t-il déclaré.

Contribuer à assurer la sécurité alimentaire

Lu Shan, ambassadeur de la république populaire de Chine au Burkina Faso, a laissé entendre que c’est la première fois que la technique du Juncao entre au Burkina Faso ; ce qui constitue, a-t-il dit, une autre mesure pratique pour la Chine et le Burkina Faso de renforcer leur coopération dans le domaine de l’agriculture.

« En tant que plante résistante à la sécheresse, le Juncao est capable de s’adapter à des conditions climatiques difficiles et fait ainsi preuve d’une forte capacité d’adaptation dans les zones où les ressources en eau sont rares, ce qui correspond tout à fait aux besoins du développement de l’agriculture et de l’élevage au Burkina Faso », a rassuré l’ambassadeur quant au climat burkinabè.

Lu Shan a poursuivi en confiant que la promotion de « la plante chinoise » pourrait permettre au Burkina Faso d’assurer la sécurité alimentaire tout en favorisant la restauration et la protection de l’environnement écologique, la création d’emplois et le développement agricole durable.

Alassane Guiré, Directeur de cabinet représentant le ministre de l’agriculture, des ressources animales et halieutiques, a invité les bénéficiaires à se tenir prêts et disponibles pour la mise en œuvre prochaine de cette technologie au Burkina Faso.

« Chers participants, vous êtes aujourd’hui les premiers ambassadeurs de la technologie Juncao au Burkina Faso. En acquérant les compétences offertes par cette formation, vous devenez les porteurs de solutions concrètes pour le sous-secteur de l’élevage. Il vous appartient désormais de vous tenir prêts et disponibles pour la mise en œuvre prochaine de cette technologie dans notre pays », a-t-il invité.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite