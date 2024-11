Burkina Faso # Sénégal : « Il n’y a pas de péril en la demeure », estime Brama Traoré malgré l’absence de 7 joueurs

publicite

Malgré l’absence de sept joueurs cadres pour affronter le Sénégal et le Malawi à la faveur des deux dernières journées de la qualification à la CAN Maroc 2025, le sélectionneur Brama Traoré ne montre pas de signe d’inquiétudes.

Interrogé sur l’absence de sept joueurs pour le regroupement du mois de novembre pour les deux derniers matchs de la qualification à la CAN, Brama Traoré a affiché la même confiance. Le sélectionneur national fait confiance à son effectif.

« Et quand on regarde sur le plan de nos potentialités, on a des valeurs sures. Ce qui allait m’effrayer, c’est si on me demandait de commencer le match à 9 contre 11 ou à 10 contre onze », fait savoir Brama Traoré. En effet, les Etalons ont arraché le match nul (1-1) dans les dernières minutes de jeu contre les Lions du Sénégal. Cette rencontre a des allures de revanche.

Mais sachant qu’il a une réserve de remplaçants pour affronter le Sénégal et le Malawi, il reste confiant espérant que les joueurs convoqués prendront leurs responsabilités. « Mais nous allons commencer le match à onze contre onze. Je sais que tout joueur venant en équipe nationale est animé d’une intention incroyable. Je suis sûr qu’il y aura un bon match parce que nous voulons rester premiers », indique Brama Traoré.

Par contre, avec sept absences de taille, le groupe de Brama Traoré est diminué. Il s’agit de Bertrand Traoré, Hervé Koffi, Dango Ouattara, Gustavo Sangaré, Mohamed Konaté et Abdoul Kader Ouattara. Mais l’important pour lui, c’est la bonne ambiance du groupe, la volonté et la détermination affichées par les joueurs pendant ces premiers jours de regroupement à Bamako.

Bien aborder le match

« Il n’y a pas péril en la demeure. Nous savons que pour préparer un match, il y a certains aléas. Nous avons sept titulaires blessés. Nous ne dirons pas que ce sont des titulaires blessés, c’est simplement des joueurs blessés qui seront remplacés. Ce qui est important, c’est de pouvoir bien aborder ce match », assure-t-il. Les Étalons sont déjà qualifiés pour la CAN 2025.

Mais l’enjeu principal de ces deux dernières journées restent la première place du groupe. L’équipe burkinabè est en tête avec 10pts+7 alors que le Sénégal compte 10pts+6. Le Burundi avec une seule victoire compte 3 points alors que le Malawi n’en enregistré aucun point. Le Burkina Faso a arraché sa qualification grâce à sa double victoire contre le Burundi au mois d’octobre.

Brama Traoré a remplacé certains joueurs par Josué Tiendrébéogo, Régis N’Do, et quatre joueurs locaux que sont Ridouanou Maiga, Clément Pitroipa de l’AS Douanes, Philippe Lapaix Maré et Blakis Ouattara de l’Etoile Filante de Ouagadougou (EFO).

Faire confiance aux locaux

« Appeler les joueurs locaux, c’est important à un moment donné parce qu’eux aussi vont venir apprendre. Il y a 25 joueurs, c’est sûr qu’ils ne vont pas tous jouer. Mais venir s’assoir sur le banc, goûter à cette chaleur de l’équipe nationale. Cela peut les galvaniser », juge-t-il.

Brama Traoré rassure également : les joueurs convoqués ont le niveau pour disputer des compétitions de niveau élevé comme la CAN. Mais, il espère surtout que ces derniers vont se bonifier. « Ceux qu’on a appelés, sont de très bons joueurs pour moi qui doivent également apprendre parce que c’est en forgeant qu’on devient forgeron », conclut-t-il.

La première rencontre contre le Sénégal est prévue le 14 novembre 2024 à Bamako. Le 18 novembre, les Burkinabè se déplacent pour affronter le Malawi.

