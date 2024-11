Burkina Faso # Sénégal : « Je vais prouver au coach que je mérite d’être là » (Josué Tiendrébéogo)

publicite

Josué Tiendrébéogo est convoqué pour la première fois avec les Étalons du Burkina Faso à la faveur des deux journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Maroc 2025. L’ex sociétaire de Majestic SC veut prouver qu’il mérite sa sélection. Il a été interrogé lors de l’entraînement des Étalons le lundi 11 novembre 2024. Le Burkina Faso affronte le Sénégal le 14 novembre et le Malawi le 18 novembre.



« Je suis très content et fier de retrouver le groupe. Aujourd’hui si j’ai la chance de jouer, de prouver au coach que je mérite d’être là et prouver au coach qu’il a raison de me faire confiance et de faire appel à moi », explique d’entrée Josué Tiendrébéogo, sociétaire de l’AS Nancy Lorraine en Ligue 2.

Josué Tiendrébéogo est convoqué en remplacement de Dango Ouattara annoncé blessé. Celui qui a été désigné meilleur joueur de la saison par l’Association des journalistes sportifs du Burkina Faso (AJSB) espère saisir sa chance et faire ses preuves lors de ces deux rencontres contre le Sénégal et le Malawi.

Une fierté d’être dans le groupe

Après quatre journées, les Étalons sont déjà qualifiés pour la CAN. Ce qui permet aux Étalons de jouer décontractés. Josué Tiendrébéogo a suivi la campagne des éliminatoires de loin. Mais, il dit avoir senti un groupe uni et solidaire : « On est déjà qualifié.

Le groupe a bien bossé. J’ai vu aussi les matchs passés. J’ai vu que le groupe vit bien, le groupe travaille bien et c’est une fierté d’être là. Je peux apporter beaucoup défensivement et offensivement. Le coach, il me connait bien. S’il m’a fait appel, c’est qu’il a confiance en moi et c’est à moi de lui montrer sur le terrain ».

En l’absence de Bertrand Traoré et Dango Ouattara, Josué Tiendrébéogo pourrait avoir sa chance de jouer ces deux matchs éliminatoires. Mais, il devrait encore convaincre Brama Traoré lors des entraînements. La première rencontre contre le Sénégal se joue le jeudi 14 novembre tandis que celle face au Malawi est prévue le lundi 18 novembre 2024.

