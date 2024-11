Burkina Faso : Les Forces combattantes neutralisent plusieurs dizaines de terroristes dans des embuscades

publicite

Les Forces combattantes ont tendu des embuscades dans les régions du Centre-nord et du Sahel, ce qui leur a permis de neutraliser plusieurs dizaines de terroristes, a appris l’AIB.

Depuis belle lurette, les Forces combattantes sont passées de la défensive à l’offensive, dans le but de surprendre l’ennemi et de remporter des victoires progressives en vue de la reconquête de l’intégrité territoriale.

Le 13 novembre 2024, elles ont tendu une embuscade à un groupe terroriste dans la zone de Djibo. Cette opération, qui a été un franc succès, a permis de neutraliser les criminels et de récupérer du matériel de guerre.

La même tactique a été utilisée du 6 au 8 novembre 2024, lorsqu’un commando des Forces spéciales a tendu plusieurs embuscades à des groupes terroristes dans la zone située au nord de Taparko.

On dénombre plusieurs dizaines d’assassins neutralisés et du matériel de guerre saisi. Selon les informateurs de l’AIB, plusieurs actions similaires ont eu lieu dans divers groupements et ont permis d’anéantir des groupes armés et de récupérer du matériel.

Source : Agence d’information du Burkina (AIB)

