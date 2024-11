Entrepreneuriat des jeunes : La foire des pépites d’entreprise est officiellement ouverte

publicite

Ce jeudi 21 novembre 2024 s’est tenue l’ouverture de la foire des pépites d’entreprises dans la salle du CENASA à Ouagadougou. Il s’agit d’une foire qui se tiendra du 21 au 24 novembre dans le but de promouvoir les pépites.

Les pépites d’entreprises, c’est une émission de télé-réalité organisée par la télévision privée Bf1 créée depuis 2019. L’émission est aujourd’hui à sa cinquième saison. Cette initiative, faut-il le rappeler, est mise en place avec l’accompagnement de plusieurs partenariats et parrains comme Coris Bank Nestlet, etc. pour former et financer des jeunes entrepreneurs dans leurs business. Cette année, ce programme a mis en compétition et former 1280 jeunes entrepreneurs Burkinabè.

« Au fil de chaque saison des pépites d’entreprises nous avons vécu une aventure unique marquée par des défis, des réussites et surtout une transformation personnelle et collective. En tant que participant, nous avons pu apprendre et vécu des expériences qui méritent d’être partagées pour renforcer ce programme et garantir son succès durable », a évoqué Ibrahim Djibril Tégawendé Ben Khaled Sawadogo, pépite saison 5.

En effet, à la foire de l’édition qui vient d’être lancé, nous avons pu faire la découverte des expositions de certaines pépites en compétition cette année comme celle de Faso Noura Production. Shaïda Ilboudo est la responsable des lieux.

Elle nous a présenté ses produits. Elle est spécialisée dans la transformation des produits agricoles en farine et couscous complet et enrichi tels que la farine de patates, la farine diabétique, du couscous de haricot, etc. Elle a déjà sept ans d’expérience dans le domaine de la transformation.

Pépites d’entreprises : une halte pour faire le bilan et mieux avancer

Selon le Directeur général de Coris mésofinance, Marcellin Rouamba, représentant du parrain des pépites Idrissa Nassa, pépites d’entreprises est une initiative à saluer, aujourd’hui la halte qui a été menée est une halte stratégique après cinq années pour faire le bilan de ce qui a été réalisé, de regarder les acquis, les imperfections, mais aussi de mettre en place des plans d’actions correctives pour être dans une démarche d’amélioration.

« Aujourd’hui, c’est aussi l’atelier bilan des cinq années de pépites d’entreprises et nous avons jugé bon de marquer une halte et d’analyser le résultat de tout ce que nous avons produit jusqu’à présent et de voir ce qui a très bien marché et ce qui a moins bon marché », a indiqué Issoufou Saré, président du comité d’organisation des pépites d’or. À l’entendre, la cérémonie d’aujourd’hui a été une réussite.

Voilà qui est fait, les yeux sont tournés maintenant vers la finale où des pépites d’entreprises sont en compétition pour s’adjuger le Graal d’ici le 21 décembre 2024.

Rabiatou ZABRE (stagiaire)

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

