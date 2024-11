Burkina Faso: La 13e conférence annuelle de la DGI placée sous le signe de la numérisation 

publicite

La direction générale des impôts (DGI) tient sa 13e conférence annuelle du 21 au 22 novembre 2024 à Ouagadougou, sous le thème « Transformation numérique des processus fonciers et conduite du changement : stratégies organisationnelles pour un succès durable ».

Présidée par le ministre de l’économie et des finances Dr Aboubacar Nacanabo, la présente conférence annuelle se veut être un cadre de digitalisation pour une gestion foncière modernisée, efficiente et durable.

Talato Eliane Djiguemdé, Directrice générale des impôts, a expliqué que le thème de cette 13e édition vise à travers la digitalisation à offrir des services transparents et efficaces, réduire la bureaucratie et la corruption, le tout à travers un changement de conduite.

« Elle vise à moderniser nos processus à accroître la transparence et à améliorer l’efficacité des services que nous offrons aux citoyens, nous offrons une opportunité pour réduire la bureaucratie, lutter contre la corruption et offrir un service plus équitable et accessible à tous. Cette mutation ne peut s’opérer efficacement sans une bonne conduite du changement », a-t-elle expliqué.

Pour le ministre, Dr Abdoulaye Nacanabo, le processus de digitalisation constitue une priorité pour son département. « Elle constitue de ce fait une priorité pour mon département et se traduit par une pleine intégration des technologies numériques dans la gestion foncière ».

Par ailleurs, l’objectif recherché par ce processus est une totale numérisation du foncier. « Les engagements qui ont été pris dans les cas du plan de stabilisation et du développement, c’est de faire en sorte à une numérisation totale du foncier », a renchérit le ministre.

A en croire Dr Abdoulaye Nacanabo, en plus d’éviter le travail manuel, la digitalisation est cette solution qui permettra d’éviter les doublons. « La digitalisation, c’est la solution, parce qu’on veut véritablement que tous les acteurs comprennent qu’on ne peut plus gérer le foncier manuellement. Donc si nous arrivons véritablement à faire en sorte que tous les processus puissent être digitalisés, on va avoir une meilleure maîtrise des documents fonciers et faire en sorte d’éviter les questions de doublons », a-t-il convaincu.

La conférence se poursuivra jusqu’au 22 novembre à travers des ateliers axés autour de deux sous-thèmes dont « Processus de transformation numérique de la chaîne foncière : état des lieux, enjeux et perspectives », « Mutation organisationnelle et conduite du changement comme facteurs clés d’une transformation numérique réussie »

Soumaïla MALO (stagiaire)

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

