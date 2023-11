12e Conférence annuelle de la DGI : Le plan stratégique 2023-2027 au cœur des débats

publicite

0 Partages Partager Twitter

La 12e Conférence annuelle de la Direction générale des Impôts se tient du 16 au 17 novembre 2023, à Ouagadougou. Cette session s’est ouverte ce jeudi 16 novembre 2023 et se tient sous le thème « Plan stratégique 2023-2027 de la DGI : un changement de paradigme pour une mobilisation optimale des ressources souveraines ».

La suite après cette publicité

Dans sa vision de faire de la direction générale des impôts une administration fiscale de service, moderne, performante et résiliente, la direction générale des impôts a adopté un plan stratégique 2023-2027. Ce plan consacre un changement de paradigme en passant d’une administration ordinaire à une administration de service. Il est scindé sur trois principaux axes.

« Axe 1, l’accélération de la transformation numérique. Axe 2, construction d’une administration de service qui promet le civisme fiscal et la sécurité foncière. Axe 3, le renforcement du management, des capacités institutionnelles organisationnelles et opérationnelles de la DGI ».

A écouter le directeur général de la DGI, Daouda Kirakoya, ces trois axes majeures viennent fluidifier les sévices de la DGI. Quant au premier axe, il revient à la digitalisation qui est une des missions du gouvernement de la transition. Il permettra en outre de faciliter les paiements des impôts à travers les canaux digitaux, et aussi rendre transparentes les différentes procédures.

S’agissant du 2e volet, il promeut une administration fiscale moderne au détriment de celle coloniale. Pour le dernier axe, il prône un personnel qualifié et des matériels adaptés pour plus d’efficacité.

Cette 12e conférence annuelle se veut un véritable cadre de réflexion sur le plan stratégique 2023-2027. Ce plan stratégique des dires du Dr Aboubakar Nacanabo, ministre de l’économie, des finances et de la prospective apporte une contribution très importante au développement économique et social du Burkina Faso. Il rassure dès lors de sa disponibilité à accompagner la DGI à atteindre ses objectifs escomptés.

« C’est l’orientation que le pays a prise, il faut bien que nous puissions faire en sorte que cette orientation puisse être partagée par toutes les structures, notamment la DGI qui est la plus grande régie de recette aujourd’hui, et qui apporte une contribution très importante au développement économique et social du Burkina Faso. C’est un engagement qui sera accompagné par toutes les autorités, pour faire en sorte qu’à l’horizon 2027 on puisse atteindre les objectifs de la DGI », a-t-il soutenu.

Par ailleurs, le plan permet de mobiliser sur la période 2023-2027, 9022 milliards de FCFA, dont 8 568 milliards budget de l’Etat, 256 milliards budget des collectivités territoriales et 198 milliards hors le fonds de soutien patriotique comme autres budgets.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

Écouter l’article

publicite