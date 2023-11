12e édition des journées communautaires : Une synergie d’actions entre les acteurs de la Société Civile et les ASBC aux cœurs des échanges

La douzième édition des journées communautaires de la société civile en santé a été officiellement lancée, ce jeudi 16 novembre 2023 à Ouagadougou. « Quelle Synergie d’actions entre les acteurs de la Société Civile et les agents de santé à base communautaire (ASBC) pour un meilleur continuum dans l’offre des services de santé dans un contexte à défis sécuritaires » est le thème retenu pour les activités de cette édition.

La Convergence Communautaire du Faso sous le leadership de la Coalition des Réseaux et Associations Burkinabè de lutte contre le VIH/SIDA et la promotion de la Santé organise la 12ème édition des Journées Communautaires les 16 et 17 Novembre 2023, au centre cardinal Paul Zoungrana à Ouagadougou.

A ce rendez-vous, plusieurs participants vont se retrouver pour échanger sur les questions et défis sanitaires et cela à travers des panels, des discussions, des expositions, etc.

« Nous visons les mêmes objectifs, c’est comment faire pour améliorer la santé de la population burkinabè. On doit réfléchir ensemble à comment le faire pendant ces deux jours. Nos FDS et nos VDP font des efforts dans les zones difficiles, mais la population qui est là-bas, comment faire pour les soigner ?

Donc même si les agents de santé ne sont pas là-bas on doit faire en sorte qu’il y ait des ASBC. Ces journées sont importantes parce que grâce à elles, des recommandations ont été prises en compte par le gouvernement », a indiqué le Président du comité d’organisation, Édouard Diapa.

Ce sont des dires qui ont été soutenus par le ministre en charge de la santé le Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, président de la cérémonie de lancement de ces échanges. « Cette 12ème journée communautaire souligne l’impérieuse nécessité d’avoir une synergie entre les acteurs de la société civile et les agents de santé à base communautaire. C’est une thématique qui est extrêmement importante », a dit le ministre.

Cette cérémonie a été l’occasion pour le ministre en charge de la santé de témoigner sa reconnaissance et son admiration pour les efforts que déploient ces acteurs de la société civile en vue de l’amélioration du système sanitaire, pour une prise en charge plus efficace des populations.

Esther LOEFFEN, Ambassadrice des Pays-Bas au Burkina Faso est la marraine de cette édition. Elle a salué le choix porté sur sa personne. Sa vison, selon ses dires, c’est « comment aider le gouvernement à atteindre ses objectifs en matière de santé ».

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

